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Кабмин обнародовал постановление о госрегулировании цен на ряд товаров

08.05.20 17:05 , УНИАН
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Кабинет министров обнародовал постановление о государственном регулировании цен на социально значимые продукты, средства защиты, антисептики и фармпрепараты.

Соответствующее постановление Кабинета министров №341 опубликовано в "Урядовом курьере" 7 мая, оно вступает в действие через 10 дней со дня опубликования и действует до конца карантина.

Как сказано в тексте постановления, регулирование будет осуществляться путем декларирования изменения розничных цен на данные товары.

В перечень социально значимых продуктов вошли: вода минеральная без газа, птица (тушка куриная), яйца куриные категории С1, хлеб ржано-пшеничный, молоко пастеризованное жирностью 2,5% (в пленке), крупа гречневая, сахар-песок, пшеничная мука высшего сорта, масло сливочное жирностью 72,5%, макаронные изделия отечественного производства (вермишель из пшеничной муки высшего сорта).

Что касается товаров противоэпидемиологического назначения, то к ним Кабмин отнес ряд лекарственных средств: Paracetamol, Azythromycin, Ampicillin, Amoxicillin, Ceftriaxone, Moxifloxacin, Amoxicillin and beta-lactamase inhibitor.

Кроме того, в перечень вошли антисептики и дезинфицирующие средства – хлоргексидин, этанол, повидон йода, средство на спиртовой основе для протирания рук, хлорсодержащие и другие препараты для дезинфекции поверхностей, хлороксиленол; карманный спиртосодержащий антисептик для рук; дезинфицирующие средства для обработки рук и кожи, а также поверхностей; моюще-дезинфецирующие средства для стирки, инструментов и оборудования.

Также перечень товаров, подлежащих госрегулированию, включены 20 наименований средств индивидуальной защиты, среди которых медицинские маски, рукавички, костюмы, защитные очки, респираторы FFP2 и FFP3, бахилы, фильтры для масок и так далее. Декларация применяется в случае, если цены на указанные товары изменились на 15% и больше в течение месяца до начала действия принятого постановления, на 10-15% – за две недели до начала действия, на 5-10% – за три дня до начала действия инициативы правительства.

Как сообщалось, 22 апреля Кабинет министров Украины принял решение о введении государственного регулирования цен на ряд продовольственных товаров и товаров противоэпидемического назначения, необходимых для борьбы с распространением COVID-19.

В марте Антимонопольный комитет начал расследование об антиконкурентных действиях украинских торговых сетей из-за роста цен на продукты питания в некоторых регионах Украины. В частности, цены на гречневую крупу выросли более чем на 50%, сахар - на 16%. В апреле украинские супермаркеты начали снижать торговую наценку на товары первой необходимости.

МинПром

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