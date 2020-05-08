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В марте немецкий экспорт сократился почти на 12%

08.05.20 16:52
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Экспорт Германии в марте составил 108,9 млрд евро, снизившись на 11,8% в сравнении с февралем и на 7,8% в сравнении с мартом 2019 года. Такие данные сегодня, 8 мая, представило Федеральное статистическое ведомство Германии. Это рекордное снижение с начала сбора данных в августе 1990 года.

Германский импорт также сократился, хотя и менее значительно — на 5,1% в сравнении с февралем и на 4,5% в сравнении с мартом прошлого года, составив €91,6 млрд. Тем самым положительное торговое сальдо Германии снизилось с 22,3 млрд евро в марте 2019 года до 17,4 млрд евро. За первый квартал в целом экспорт снизился на 3,3% в сравнении с тем же периодом прошлого года, до €324,9 млрд, импорт — на 2,9%, до 273,1 млрд евро.

"Германский экспорт оказался в марте между двумя тяжелыми жерновами",— отмечает экономист из немецкого DekaBank Андреас Шойерле. По его словам, на экспорте негативно сказывается, с одной стороны, связанное с пандемией ослабление китайского рынка, а с другой — нарастающие сложности на европейском рынке, причем если ситуация в Китае в ближайший месяц будет улучшаться, то эффект от торможения в Европе только усилится.

В Германии подтверждены свыше 169 тыс. случаев COVID-19, умерли более 7 тыс. человек. Карантинные меры были введены в стране с 16 марта. В мире зафиксированы 3,8 млн случаев заболевания коронавирусом, умерли 270 тыс. человек, выздоровели 1,3 млн.

МинПром

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