В апреле в Украине было выпущено всего 59 автомобилей По предварительным данным, производство автомобилей в Украине в апреле составило всего 59 штук, все они были собраны заводом по сборке авто Skoda компании "Еврокар".



Об этом сообщает отраслевая ассоциация "Укравтопром", передает БизнесЦензор.



Таким образом, по сравнению с апрелем 2019 года производство автомобилей сократилось на 58%.



В целом за январь-апрель автопроизводство упало на 24% к аналогичному периоду прошлого года – до 1424 единиц.



В том числе легковых авто выпущено 1238 ед. (на 22% меньше), коммерческих – 12 ед. (-20%), автобусов – 174 ед. (-37%).



Как сообщалось, по итогам 2019 года в Украине было произведено 7 265 единиц автотранспортных средств или на 10% больше, чем годом ранее.



В том числе производство легковых автомобилей за год составило 6 254 штуки, что на 11% больше показателя 2018 года.



МинПром



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