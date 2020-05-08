НБУ выдал банкам кредиты рефинансирования на 2,4 млрд грн

|
|
|
|
|
|
|
|
|
Национальный банк Украины (НБУ) на дебютном тендере по предоставлению кредитов рефинансирования на срок от 1 до 5 лет, который состоялся в пятницу, 8 мая, предоставил банкам 2,4 млрд грн.
Об этом глава НБУ Яков Смолий сообщил во время выступления на заседании комитета Верховной Рады по вопросам финансов, передает Интерфакс-Украина.
"Сегодня прошел первый тендер, где банки получили 2,4 млрд грн на разные сроки от одного года до пяти лет. Это первый тендер и мы будем его проводить каждый месяц", – сказал глава Нацбанка.
Как сообщалось, на минувшей неделе Национальный банк предоставил 9 банкам рефинасирование на общую сумму 6,9 млрд грн под 8% годовых на срок 85 дней.
Ранее глава Я.Смолий анонсировал первый аукцион по предоставлению долгосрочных кредитов рефинансирования сроком до пяти лет для банков в первой половине мая.
В свою очередь замглавы НБУ Олег Чурий признал, что банки могут направить эти средства на покупку государственных облигаций. На это также надеется министр финансов Сергей Марченко.
МинПром
...
...
Facebook
Google+
Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram
, читайте нас в Facebook
и Twitter
, чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня.
Комментарии
...
Новости партнеров