Инфляция в Украине в апреле снизилась до 2,1% в годовом измерении Потребительские цены в Украине в апреле 2020 года, как и в марте, выросли на 0,8%, сообщила Государственная служба статистики в пятницу, 8 мая.



Между тем в апреле 2019 года рост цен был выше – 1%, поэтому в годовом измерении инфляция по итогам апреля-2020 замедлилась до 2,1% с 2,3% по итогам марта, 4,1% – по итогам 2019 года.



Согласно данным Госстата базовая инфляция в апреле этого года упала до 0,4% после скачка до 1,3% в марте, тогда как до этого она была на отрицательном уровне три месяца подряд. В минувшем апреле базовая инфляция также была на уровне 0,4%, в результате в годовом измерении она осталась на уровне 3,1%.



Нацбанк Украины в конце января улучшил прогноз инфляции на 2020 год с 5% до 4,8%, однако в апреле ухудшил этот показатель до 6%.



По оценкам центробанка, по итогам первого полугодия этого года инфляция в годовом измерении составит 4,8%.



МинПром



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