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ArcelorMittal приостановила выплату дивидендов и сокращает инвестиции

08.05.20 14:54
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ArcelorMittal прогнозирует, что ее поставки стали сократятся до трети во втором квартале, что приведет к резкому снижению прибыли, поскольку ограничения связанные с коронавирусом повлияют на спрос, передает Reuters.

Компания заявила, что приостановила выплату дивидендов до дальнейшего уведомления, и сократила запланированные инвестиции в этом году на четверть, но финансовый директор Адитья Миттал сказал, что, хотя существует большая неопределенность, второй квартал может стать провалом. По его словам, в Европе, Индии и некоторых штатах США было меньше ограничений, поскольку автопроизводители возобновили производство, в то время как в Китае спрос значительно вырос.

"Мы ожидаем, что 2-й квартал станет нижней точкой с точки зрения уровней активности, но, очевидно, в настоящее время это сложно предсказать, но есть определенные признаки, которые могут это предположить", - сказал Адитья Миттал на телефонной конференции.

Компания заявила, что ее прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации во втором квартале составит 400-600 млн долл. Во втором квартале прошлого года єнот показатель состави 1,56 млпд.

Прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации первого квартала в этом году составила 967 млн долл., превзойдя средний прогноз по опросу компании в 867 млн долл.

Объем поставок стали ArcelorMittal в апреле-июне составит от 13,5 млн до 14,5 млн тонн. Это будет ниже на четверть и треть от уровня первого квартала в 19,5 млн тонн, что на 10,7% меньше, чем годом ранее.

ArcelorMittal сообщила, что ее чистый долг вырос в первом квартале до 9,5 млрд долл. с 9,3 млрд долл. в конце 2019 года. Компания хочет сократить эту сумму до 7 млрд долл. в ближайшем будущем.

МинПром

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