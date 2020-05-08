Зеленский назвал ошибкой отзыв грузинского поcла из Киева

Президент Владимир Зеленский назвал ошибочной реакцию Грузии на назначение экс-президента Грузии, экс-председателя Одесской облгосадминистрации Михеила Саакашвили на должность председателя Исполнительного комитета реформ Украины.
Об этом В.Зеленский сказал журналистам во время рабочей поездки в Луганской области. Комментируя заявление грузинской стороны об отзыве посла из Украины для консультаций из-за назначения М.Саакашвили, В.Зеленский заявил: "Я могу сказать, что у нас с Грузией, с грузинским народом прекрасные отношения. Мы, несмотря ни на что, не будем ни на какие консультации отзывать нашего посла (из Грузии ) в Украину, потому что отношения между нашими странами длиннее любого руководства любой страны".
"Мне кажется, что это ошибка грузинской стороны. Мне кажется, что после консультаций все стороны поймут, что у каждой", - отметил В.Зеленский.
Он подчеркнул, что назначение М.Саакашвили – "это наше решение, наша внутренняя политика". "Господин Саакашвили является гражданином Украины, у него украинский паспорт, и я являюсь президентом Украины, который назначил его председателем Исполкома совета реформ при президенте Украины", - заявил В.Зеленский.