Зеленский назвал ошибкой отзыв грузинского поcла из Киева

Президент Владимир Зеленский назвал ошибочной реакцию Грузии на назначение экс-президента Грузии, экс-председателя Одесской облгосадминистрации Михеила Саакашвили на должность председателя Исполнительного комитета реформ Украины.



Об этом В.Зеленский сказал журналистам во время рабочей поездки в Луганской области. Комментируя заявление грузинской стороны об отзыве посла из Украины для консультаций из-за назначения М.Саакашвили, В.Зеленский заявил: "Я могу сказать, что у нас с Грузией, с грузинским народом прекрасные отношения. Мы, несмотря ни на что, не будем ни на какие консультации отзывать нашего посла (из Грузии ) в Украину, потому что отношения между нашими странами длиннее любого руководства любой страны".



"Мне кажется, что это ошибка грузинской стороны. Мне кажется, что после консультаций все стороны поймут, что у каждой", - отметил В.Зеленский.



Он подчеркнул, что назначение М.Саакашвили – "это наше решение, наша внутренняя политика". "Господин Саакашвили является гражданином Украины, у него украинский паспорт, и я являюсь президентом Украины, который назначил его председателем Исполкома совета реформ при президенте Украины", - заявил В.Зеленский.



Как сообщалось, 7 мая В.Зеленский назначил М.Саакашвили на должность председателя Исполнительного комитета реформ. Сам М.Саакашвили считает, что факт его назначения свидетельствует, что В.Зеленский готов идти на "неординарные шаги".



В свою очередь министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани сообщил, что посол Грузии в Украине Теймураз Шарашенидзе отозван в Тбилиси для консультаций из-за назначения М.Саакашвили.



МинПром





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