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Катар хочет реализовать в Украине несколько проектов

08.05.20 14:15 , Первый Деловой
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Катар собирается реализовать ряд инвестиционных проектов в Украине, вложив финансы в развитие инфраструктурной составляющей государства. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

Отметим, что накануне разговор о взаимном сотрудничестве стран провели главы МИД Украины и Катара Дмитрий Кулеба и Шейх Мухаммед бин Абдулрахман бин Джассима Аль Тани.

Дипломаты обсудили тему экономического сотрудничества в рамках совместного телефонного разговора.

"Катар рассмотрит ряд инвестиционных проектов, которые могут быть реализованы в Украине. Речь идет, прежде всего, об инвестициях в украинскую инфраструктуру: мосты, дороги, железные дороги, аэропорты и др.", — говорится в сообщении.

Также в МИД отметили, что Украина предложила Катару обратное сотрудничество в экспорте украинской агропродукции на территорию страны. В частности, речь идет о полном обеспечении потребности Катара в этой сфере.

МинПром

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