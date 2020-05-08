Катар хочет реализовать в Украине несколько проектов

Катар собирается реализовать ряд инвестиционных проектов в Украине, вложив финансы в развитие инфраструктурной составляющей государства. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.
Отметим, что накануне разговор о взаимном сотрудничестве стран провели главы МИД Украины и Катара Дмитрий Кулеба и Шейх Мухаммед бин Абдулрахман бин Джассима Аль Тани.
Дипломаты обсудили тему экономического сотрудничества в рамках совместного телефонного разговора.
"Катар рассмотрит ряд инвестиционных проектов, которые могут быть реализованы в Украине. Речь идет, прежде всего, об инвестициях в украинскую инфраструктуру: мосты, дороги, железные дороги, аэропорты и др.", — говорится в сообщении.
Также в МИД отметили, что Украина предложила Катару обратное сотрудничество в экспорте украинской агропродукции на территорию страны. В частности, речь идет о полном обеспечении потребности Катара в этой сфере.