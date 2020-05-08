Высокопоставленные чиновники США и КНР обсудили "первую фазу" торговой сделки в пятницу, при этом Китай сообщил о договоренности улучшить атмосферу для ее реализации, а Соединенные Штаты - о том, что стороны ожидают выполнения обязательств.
Телефонные переговоры прошли на фоне эскалации напряженности между странами, усугубляемой словесной войной из-за критики США в адрес Китая в связи со вспышкой коронавируса.
Американский президент Дональд Трамп и другие высокопоставленные чиновники ранее обвинили Китай в смерти сотен тысяч людей в результате эпидемии и пригрозили мерами, в том числе введением тарифов и отводом цепочек поставок от Китая.
Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и министр финансов США Стивен Мнучин договорились во время звонка, что страны будут работать вместе для создания благоприятных условий для реализации "первой фазы" торговой сделки, подписанной в этом году, сообщило Министерство коммерции КНР.
Офис торгового представителя США сообщил, что обе стороны "также согласились с тем, что, несмотря на нынешнюю глобальную чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения, обе страны в полной мере рассчитывают на своевременное выполнение обязательств в рамках соглашения".