Италия хочет инвестировать в Украину

Украина готова начать "разогрев" экономики и заинтересована в углублении международного сотрудничества, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время встречи с чрезвычайным и полномочным послом Итальянской Республики в Украине Давиде Ла Чечилия и делегацией представителей итальянских компаний, работающих в Украине
Д.Шмыгаль поблагодарил участников встречи за создание и сохранение рабочих мест.
"После того как завершится карантин, мы ожидаем заседания украино-итальянского совета по вопросам экономического сотрудничества и проведения общего бизнес-форума в рамках визита в Украину премьер-министра Италии Джузеппе Конте", - сообщил Д.Шмыгаль.
Давиде Ла Чечилия в свою очередь добавил, что Украина заинтересована в инвестициях.
"Италия является одним из первых коммерческих партнеров Украины на мировом и европейском уровне, и мы поставили себе цель увеличить инвестиции и углубить экономическое сотрудничество", - сказал посол.
Стороны договорились активизировать сотрудничество в различных сферах экономики, в частности, в развитии энергетики, агробизнеса и инфраструктуры.