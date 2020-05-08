Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Италия хочет инвестировать в Украину

08.05.20 13:34 , uaprom.info
печать
размер текста:

Украина готова начать "разогрев" экономики и заинтересована в углублении международного сотрудничества, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время встречи с чрезвычайным и полномочным послом Итальянской Республики в Украине Давиде Ла Чечилия и делегацией представителей итальянских компаний, работающих в Украине

Д.Шмыгаль поблагодарил участников встречи за создание и сохранение рабочих мест.

"После того как завершится карантин, мы ожидаем заседания украино-итальянского совета по вопросам экономического сотрудничества и проведения общего бизнес-форума в рамках визита в Украину премьер-министра Италии Джузеппе Конте", - сообщил Д.Шмыгаль.

Давиде Ла Чечилия в свою очередь добавил, что Украина заинтересована в инвестициях.

"Италия является одним из первых коммерческих партнеров Украины на мировом и европейском уровне, и мы поставили себе цель увеличить инвестиции и углубить экономическое сотрудничество", - сказал посол.

Стороны договорились активизировать сотрудничество в различных сферах экономики, в частности, в развитии энергетики, агробизнеса и инфраструктуры.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
13:52
США и КНР обсудили первую фазу торговой сделки
13:14
ДТЭК возобновит работу двух шахт
13:10
Топ-менеджеры Укрзализныци снизили себе зарплату на 25%
12:59
Экспорт украинского проката упал на 13%
12:45
Из-за коронавируса в мире усилилась неприязнь к мигрантам
12:28
Иран ограничит экспорт стали, пока не удовлетворит внутренний спрос
12:13
Цена импортного газа снизилась еще на 20%
11:59
Электроэнергия для населения дорожать не будет
11:50
ЕБРР прокредитует украинских предпринимателей, пострадавших от карантина
11:37
Украина на треть увеличила закачку газа в ПХГ
11:26
Выплат по безработице на всех не хватит – эксперты
10:55
Саудовская Аравия решила повысить цены на нефть
10:43
Грузия отзывает посла в Украине из-за Саакашвили
10:29
China Steel остановила доменную печь на Тайване
10:27
Интерпайп и OLX поставили семь аппаратов ИВЛ в больницы Днепропетровской области
10:12
Китай наращивает импорт меди
09:56
Саакашвили займется борьбой с бюрократами
09:37
Евросоюз начал расследовать импорт турецкого г/к проката
09:01
В апреле Китай сократил экспорт стали
08:58
В Украине заработали более 500 рынков
07.05.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!