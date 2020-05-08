Италия хочет инвестировать в Украину Украина готова начать "разогрев" экономики и заинтересована в углублении международного сотрудничества, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время встречи с чрезвычайным и полномочным послом Итальянской Республики в Украине Давиде Ла Чечилия и делегацией представителей итальянских компаний, работающих в Украине



Д.Шмыгаль поблагодарил участников встречи за создание и сохранение рабочих мест.



"После того как завершится карантин, мы ожидаем заседания украино-итальянского совета по вопросам экономического сотрудничества и проведения общего бизнес-форума в рамках визита в Украину премьер-министра Италии Джузеппе Конте", - сообщил Д.Шмыгаль.



Давиде Ла Чечилия в свою очередь добавил, что Украина заинтересована в инвестициях.



"Италия является одним из первых коммерческих партнеров Украины на мировом и европейском уровне, и мы поставили себе цель увеличить инвестиции и углубить экономическое сотрудничество", - сказал посол.



Стороны договорились активизировать сотрудничество в различных сферах экономики, в частности, в развитии энергетики, агробизнеса и инфраструктуры.



МинПром



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