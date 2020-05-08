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ДТЭК возобновит работу двух шахт

08.05.20 13:14 , Интерфакс-Украина
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Для обеспечения выполнения утвержденного Минэнерго обновленного прогнозного баланса электроэнергетической системы крупнейшее угледобывающее предприятие страны "Павлоградуголь" необходимо вывести из простоя с 15 мая, "Добропольеуголь" – с 1 июня. Обе компании входят в холдинг ДТЭК.

Об этом генеральный директор "ДТЭК Энерго" Дмитрий Сахарук заявил в ходе пятничного селекторного совещания в Минэкоэнерго, передает Интерфакс-Украина.

"Мы проанализировали утвержденный баланс (прогнозный баланс электроэнергетической системы, – ред.) и видим, что уголь востребован для обеспечения утвержденного баланса. Мы подготовили и подали Министерству угольный баланс. Мы видим, что нам необходимо вывести из простоя "Павлоградуголь" с 15 мая, "Добропольеуголь" – с 1 июня", – сказал Д.Сахарук.

По его словам, вслед за обновлением производственного и топливного балансов необходимо принять экономический баланс рынка, чтобы компании понимали как работать в текущих условиях дефицита средств в рынке.

В свою очередь и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец сообщила, что экономический баланс будет обсуждаться на ближайшем заседании антикризисного энергетического штаба 12-13 мая.

МинПром

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