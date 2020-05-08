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Экспорт украинского проката упал на 13%

08.05.20 12:59
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Украинские металлургические предприятия в апреле 2020 года сократили экспорт металлопроката на 13,4% по сравнению с апрелем 2019-го  — до 419,9 тыс. т. В денежном выражении экспорт снизился на 22,7% — до 191,2 млн долл. Об этом свидетельствуют данные Государственной таможенной службы.

За 4 месяца 2020-го украинские металлурги сократили выручку от экспорта проката на 24,9% по сравнению с соответствующим периодом 2019-го — до 722,9 млн долл.

В январе-апреле украинские металлургические предприятия отправили на экспорт 1,620 млн т проката. Это на 14,1% меньше, чем за первые четыре месяца прошлого года.

Больше всего украинские предприятия экспортировали горячекатаного проката — 1,289 млн т на сумму 558,5 млн долл.

На втором месте идет холоднокатаный прокат — 250,7 тыс. т на сумму 114,4 млн долл. Украинские производители отправили за рубеж 69,9 тыс. т плакированного проката с гальваническим или другим покрытием на 44,3 млн долл.

Больше всего экспортировали г/к проката в Турцию (16,06%), Польшу (3,78%) и Египет (6,01%). Россия купила почти четверть (23%) холоднокатаного проката, а Польша — почти половину (44,95%) плакированного проката с гальваническим или другим покрытием.

По итогам 2019 года украинские метпредприятия сократили производство металлопроката на 0,9% по сравнению с предыдущим годом — до 18,20 млн т. Доля экспорта в общем объеме выпуска проката составила 81,2%, или 14,94 млн т.

МинПром

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