Из-за коронавируса в мире усилилась неприязнь к мигрантам Пандемия сопровождается серьезным ростом ксенофобии и другими подобными настроениями. Об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерриш, сообщает агентство Associated Press.



Он отметил, что мигрантов и беженцев обвиняют в распространении коронавируса, и затем им отказывают в медицинской помощи



"На улицах и в Интернете - рост настроений против иностранцев, распространяются антисемитские теории заговоров, и произошли нападения на мусульман, связанные с COVID-19", - заявил он.



По его словам, в мире отмечается "цунами ненависти и ксенофобии, поисков козла отпущения и запугиваний". Кроме того, "журналистов, информаторов, медиков, гуманитарных работников и защитников прав человека избирают мишенями лишь за то, что они делают свою работу", - сказал он.



Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обновила стратегический план по борьбе с пандемией на 2020 год. Согласно обновленным оценкам SPRP, ВОЗ нужно 1,7 млрд долл. США для ответа на COVID-19 на всех трех уровнях организации.



Отметим, ВОЗ призвала расследовать любые подозрительные ранние случаи заболеваний, которые могли бы оказаться коронавирусом COVID-19.



МинПром



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