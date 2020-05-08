Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Иран ограничит экспорт стали, пока не удовлетворит внутренний спрос

08.05.20 12:28 , МеталлургПром
печать
размер текста:

Тегеран ввел новые ограничения на экспорт иранской стали, требуя от экспортеров получения разрешения на экспорт от министерства промышленности.

В соответствии с новыми ограничениями, введенными вчера, все иранские производители стали должны сначала погасить внутренний спрос на Иранской товарной бирже (IME), прежде чем им будет разрешен экспорт.

Все производители арматуры и двутавровых балок должны поставлять не менее 60% своей продукции для внутренних продаж на IME, в то время как они могут экспортировать только 25% своей продукции. В ближайшие недели ожидается решение о распределении оставшихся 15%.

Иран произвел 10,2 млн тонн сортового проката и в прошлом году экспортировал 2,65 млн тонн арматуры и двутавровых балок. Новые ограничения предназначены для сокращения экспорта. Но, по словам производителей, внутреннее потребление за последний год сократилось примерно на 3%, и вряд ли оно будет высоким, учитывая воздействие пандемии Covid-19.

Иранские производители стали выразили недовольство новыми правилами. В результате они ожидают падения производства и просят правительство пересмотреть свое решение.

За последний иранский год, который закончился 19 марта 2020 года, из Ирана было экспортировано в общей сложности 10,36 млн тонн готовой и полуфабрикатной стальной продукции что на 22,21% больше в годовом сравнении, согласно данным Ассоциации производителей стали Ирана.

Экспорт готовой металлопродукции в годовом исчислении увеличился на 16% и достиг 3,45 млн тонн. На долю сортового проката пришлось наибольшая доля экспорта готовой продукции - 2,65 млн тонн (76,7%), что на 26% больше, чем в предыдущем году.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
12:13
Цена импортного газа снизилась еще на 20%
11:59
Электроэнергия для населения дорожать не будет
11:50
ЕБРР прокредитует украинских предпринимателей, пострадавших от карантина
11:37
Украина на треть увеличила закачку газа в ПХГ
11:26
Выплат по безработице на всех не хватит – эксперты
10:55
Саудовская Аравия решила повысить цены на нефть
10:43
Грузия отзывает посла в Украине из-за Саакашвили
10:29
China Steel остановила доменную печь на Тайване
10:27
Интерпайп и OLX поставили семь аппаратов ИВЛ в больницы Днепропетровской области
10:12
Китай наращивает импорт меди
09:56
Саакашвили займется борьбой с бюрократами
09:37
Евросоюз начал расследовать импорт турецкого г/к проката
09:01
В апреле Китай сократил экспорт стали
08:58
В Украине заработали более 500 рынков
08:02
Украина получит от МВФ гораздо меньше денег
07.05.20
17:52
Промышленность Украины снизила продажи на 10%
17:35
Fitch задумалось о понижении рейтинга Укрзализныци
17:22
ГБР начало расследовать ограничение выработки электроэнергии на АЭС
17:17
МВФ решил сменить главу миссии в Украине
16:43
Fortescue решила запретить агентствам публикацию своих цен
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!