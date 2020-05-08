Иран ограничит экспорт стали, пока не удовлетворит внутренний спрос Тегеран ввел новые ограничения на экспорт иранской стали, требуя от экспортеров получения разрешения на экспорт от министерства промышленности.



В соответствии с новыми ограничениями, введенными вчера, все иранские производители стали должны сначала погасить внутренний спрос на Иранской товарной бирже (IME), прежде чем им будет разрешен экспорт.



Все производители арматуры и двутавровых балок должны поставлять не менее 60% своей продукции для внутренних продаж на IME, в то время как они могут экспортировать только 25% своей продукции. В ближайшие недели ожидается решение о распределении оставшихся 15%.



Иран произвел 10,2 млн тонн сортового проката и в прошлом году экспортировал 2,65 млн тонн арматуры и двутавровых балок. Новые ограничения предназначены для сокращения экспорта. Но, по словам производителей, внутреннее потребление за последний год сократилось примерно на 3%, и вряд ли оно будет высоким, учитывая воздействие пандемии Covid-19.



Иранские производители стали выразили недовольство новыми правилами. В результате они ожидают падения производства и просят правительство пересмотреть свое решение.



За последний иранский год, который закончился 19 марта 2020 года, из Ирана было экспортировано в общей сложности 10,36 млн тонн готовой и полуфабрикатной стальной продукции что на 22,21% больше в годовом сравнении, согласно данным Ассоциации производителей стали Ирана.



Экспорт готовой металлопродукции в годовом исчислении увеличился на 16% и достиг 3,45 млн тонн. На долю сортового проката пришлось наибольшая доля экспорта готовой продукции - 2,65 млн тонн (76,7%), что на 26% больше, чем в предыдущем году.



МинПром



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