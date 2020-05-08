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Выплат по безработице на всех не хватит – эксперты

08.05.20 11:26 , Экономическая правда
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Cредств‌ ‌Фонда‌ ‌общеобязательного‌ ‌государственного‌ ‌социального‌ ‌страхования‌ ‌на‌ ‌случай‌ ‌безработицы‌ ‌(Фонда‌ ‌по‌ ‌безработице)‌ ‌не‌ ‌хватит‌ ‌на‌ ‌все‌ ‌выплаты,‌ ‌из-за‌ ‌падения‌ ‌поступлений‌ ‌по‌ ‌ЕСВ‌ ‌и‌ ‌ожидаемым‌ ‌увеличением‌ ‌безработных.‌ ‌Об‌ ‌этом‌ ‌сообщает‌ ‌Центр‌ ‌анализа‌ ‌публичных‌ ‌финансов‌ ‌и‌ ‌публичного‌ ‌управления‌ ‌Киевской‌ ‌Школы‌ ‌Экономики.‌ ‌

В‌ ‌апреле‌ ‌Кабмин‌ ‌выделил‌ ‌Фонду‌ ‌по‌ ‌безработице‌ ‌6‌ ‌млрд‌ ‌грн‌ ‌из ‌Ковид-Фонда‌ ‌на‌ ‌покрытие‌ ‌дополнительных‌ ‌расходов,‌ ‌связанных‌ ‌с‌ ‌ростом‌ ‌безработицы‌ ‌из-за‌ ‌карантина‌ ‌(из‌ ‌них‌ ‌1,3‌ ‌млрд‌ ‌грн‌ ‌-‌ ‌это‌ ‌кредит).‌ ‌

Прогноз‌ ‌Кабмина‌ ‌по‌ ‌потребностям‌ ‌Фонда‌ ‌в‌ ‌дополнительном‌ ‌финансировании‌ ‌построен‌ ‌на‌ ‌расчете,‌ ‌что‌ ‌поступления‌ ‌в‌ ‌Фонд‌ ‌от‌ ‌уплаты‌ ‌единого‌ ‌социального‌ ‌взноса‌ ‌будут‌ ‌идти‌ ‌по‌ ‌плану.‌ ‌ ‌

Согласно‌ ‌бюджету‌ ‌Фонда,‌ ‌объем‌ ‌его‌ ‌собственных‌ ‌поступлений‌ ‌(от‌ ‌ЕСВ)‌ ‌в‌ ‌2020‌ ‌году‌ ‌должен‌ ‌составить‌ ‌14,4‌ ‌млрд‌ ‌грн.‌ ‌ ‌

Это‌ ‌-‌ ‌рост‌ ‌на‌ ‌13,8%,‌ ‌или‌ ‌на‌ ‌1,7‌ ‌млрд‌ ‌грн‌ ‌по‌ ‌сравнению‌ ‌с‌ ‌2019‌ ‌годом.‌ ‌

Однако‌ ‌в‌ ‌январе-апреле‌ ‌2020‌ ‌рост‌ ‌поступлений‌ ‌от‌ ‌ЕСВ‌ ‌(за‌ ‌счет‌ ‌которых‌ ‌финансируется‌ ‌Фонд)‌ ‌составил‌ ‌всего‌ ‌6,5%.‌ ‌А‌ ‌отдельно‌ ‌за‌ ‌апрель‌ ‌они‌ ‌вообще‌ ‌упали‌ ‌-‌ ‌на‌ ‌3,8%‌ ‌(что‌ ‌неудивительно,‌ ‌с‌ ‌учетом‌ ‌предоставления‌ ‌права‌ ‌не‌ ‌платить‌ ‌ЕСВ‌ ‌за‌ ‌март-апрель‌ ‌отдельным‌ ‌ФОПам‌ ‌и‌ ‌уменьшению‌ ‌экономической‌ ‌активности‌ ‌в‌ ‌целом).‌ ‌

"Поэтому‌ ‌существует‌ ‌значительный‌ ‌риск‌ ‌того,‌ ‌что‌ ‌Фонд‌ ‌будет‌ ‌дефицитным,‌ ‌даже‌ ‌без‌ ‌увеличения‌ ‌динамики‌ ‌количества‌ ‌безработных.‌ ‌ ‌Если‌ ‌по‌ ‌итогам‌ ‌года‌ ‌рост‌ ‌поступлений‌ ‌от‌ ‌ЕСВ‌ ‌не‌ ‌произойдет‌ ‌(что‌ ‌сейчас‌ ‌выглядит‌ ‌как‌ ‌оптимистический‌ ‌сценарий),‌ ‌дефицит‌ ‌Фонда‌ ‌без‌ ‌увеличения‌ ‌числа‌ ‌безработных‌ ‌составит‌ ‌1,7‌ ‌млрд‌ ‌грн.‌ ‌А‌ ‌с‌ ‌ожидаемым‌ ‌увеличением‌ ‌безработных‌ ‌-‌ ‌более‌ ‌3‌ ‌млрд‌ ‌грн‌ ‌(=‌ ‌1,7‌ ‌млрд‌ ‌грн‌ ‌1,3‌ ‌млрд‌ ‌грн‌ ‌кредита)",‌ ‌-‌ ‌сообщают‌ ‌эксперты‌ ‌Центра.‌

МинПром

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