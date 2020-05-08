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Украина на треть увеличила закачку газа в ПХГ

08.05.20 11:37
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За январь-апрель текущего года в украинские газохранилища закачано 2318 млн куб. м газа, что на 33% превышает показатели 2019-го.

Существенный вклад в наполнение отечественных газохранилищ делают иностранные трейдеры. За четыре первых месяца текущего года они закачали 551 млн куб. м газа (24% от общего объема закачки). Это на 162% выше показателя прошлого года, сообщили в Укртрансгазе.

Эту позитивную для украинских ПХГ и ГТС динамику там объясняют тремя ключевыми факторами: высоким уровнем загрузки европейских газохранилищ, снижением цены на газ на мировом рынке и выгодными условиями для транспортировки и хранения газа в Украину. По этой причине европейские игроки все чаще выбирают украинские ПХГ для сезонного хранения природного газа.

На 01.05.2020 нерезиденты хранили в режиме "Таможенный склад" 1173 млн куб. м газа. По сравнению с прошлым годом объем газа, принадлежащего иностранным компаниям, увеличился в 5,5 раза.

Существенно — в 6,7 раз — увеличились и запасы резидентов. На 1 мая текущего года они хранили в режиме "Таможенный склад" 1197 млн куб. м.

На сегодня услуги украинских ПХГ используют компании из Австрии, Эстонии, Германии, Польши, Словакии, США, Франции и Швейцарии.

МинПром

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