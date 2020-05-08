Саудовская Аравия решила повысить цены на нефть Саудовская Аравия в июне повысит цены практически на все марки нефти для покупателей из всех регионов, наиболее существенно - для европейских клиентов.



Об этом сообщила госкомпания Saudi Aramco, передает Интерфакс-Украина.



В том числе для азиатских клиентов сорт Arab Light подорожает на 1,4 долл. за баррель. В результате она будет стоить на 5,9 долл. за баррель меньше корзины нефти Омана и Дубая.



Для покупателей из государств Северо-Западной Европы цены на "легкую" нефть вырастут на 6,55 долл. за баррель (дисконт в 3,7 долл. за баррель к марке Brent на бирже ICE), для американских клиентов - на 1,5 долл. за баррель (премия в 0,75 долл. за баррель к индексу ASCI).



МинПром



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