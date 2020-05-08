Интерпайп и OLX поставили семь аппаратов ИВЛ в больницы Днепропетровской области Трубно-колесная компания "Интерпайп" совместно с компанией OLX закупили и поставили семь аппаратов искусственной вентиляции легких с воздушными компрессорами в больницы Днепропетровской области. Об этом сообщает пресс-служба "Интерпайпа".



Аппараты ИВЛ доставили в городские клинические больницы №4, №6, №9 Днепра, Новомосковскую центральную городскую больницу, а также в Никопольскую городскую больницу №1. Это – современное высокотехнологичное медицинское оборудование американского производства. Стоимость оборудования составила 6,74 млн грн.



Как отмечается, новые аппараты могут быть необходимы не только для борьбы с COVID-19, но и при лечении других заболеваний, когда пациенту нужна интенсивная терапия и реанимация. Использовать данное оборудование можно будет также и для новорожденных.



"Наши коллеги из Фонда Елены Пинчук и Фонда Виктора Пинчука уже не первый год занимаются оснащением украинских больниц современным медицинским оборудованием. Они помогли нам в условиях дефицита ИВЛ в мире приобрести аппараты и в короткие сроки доставить их в Украину. Надеюсь, экстренная помощь, которую бизнес сумел оказать медучреждениям, подготовит область к пику заболеваемости. Мы благодарим всех партнеров и коллег, которые присоединились к нам борьбе с COVID-19 в Днепропетровской области", – комментирует директор по финансам и экономике "Интерпайп" Денис Морозов.



В целом компания "Интерпайп" вместе с Фондом Елены Пинчук и Фондом Виктора Пинчука направила на борьбу с коронавирусом на национальном и региональном уровнях более 114 млн грн.



"Сейчас весь мир объединился в борьбе с пандемией коронавируса. И бизнесам в первую очередь важно не оставаться в стороне и активно реагировать на ситуацию. Несмотря на кризис, многие компании присоединяются к помощи медикам, закупают вещи первой необходимости, медицинское оборудование, поддерживают своих сотрудников и клиентов. C начала карантина первоочередной задачей для нас в OLX стал поиск путей помощи. Мы решили присоединиться к инициативе по закупке аппаратов ИВЛ, ведь для многих пациентов с тяжелой формой COVID-19 своевременное подключение к ним сверхважно. Мы рады были стать партнерами ИНТЕРПАЙП, Фонда Елены и Виктора Пинчука по закупке оборудования", – комментирует Катерина Онищенко, CEO OLX Украина и Центральная Азия.



МинПром



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