Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Интерпайп и OLX поставили семь аппаратов ИВЛ в больницы Днепропетровской области

08.05.20 10:27
печать
размер текста:

Трубно-колесная компания "Интерпайп" совместно с компанией OLX закупили и поставили семь аппаратов искусственной вентиляции легких с воздушными компрессорами в больницы Днепропетровской области. Об этом сообщает пресс-служба "Интерпайпа".

Аппараты ИВЛ доставили в городские клинические больницы №4, №6, №9 Днепра, Новомосковскую центральную городскую больницу, а также в Никопольскую городскую больницу №1. Это – современное высокотехнологичное медицинское оборудование американского производства. Стоимость оборудования составила 6,74 млн грн.

Как отмечается, новые аппараты могут быть необходимы не только для борьбы с COVID-19, но и при лечении других заболеваний, когда пациенту нужна интенсивная терапия и реанимация. Использовать данное оборудование можно будет также и для новорожденных.

"Наши коллеги из Фонда Елены Пинчук и Фонда Виктора Пинчука уже не первый год занимаются оснащением украинских больниц современным медицинским оборудованием. Они помогли нам в условиях дефицита ИВЛ в мире приобрести аппараты и в короткие сроки доставить их в Украину. Надеюсь, экстренная помощь, которую бизнес сумел оказать медучреждениям, подготовит область к пику заболеваемости. Мы благодарим всех партнеров и коллег, которые присоединились к нам борьбе с COVID-19 в Днепропетровской области", – комментирует директор по финансам и экономике "Интерпайп" Денис Морозов.

В целом компания "Интерпайп" вместе с Фондом Елены Пинчук и Фондом Виктора Пинчука направила на борьбу с коронавирусом на национальном и региональном уровнях более 114 млн грн.

"Сейчас весь мир объединился в борьбе с пандемией коронавируса. И бизнесам в первую очередь важно не оставаться в стороне и активно реагировать на ситуацию. Несмотря на кризис, многие компании присоединяются к помощи медикам, закупают вещи первой необходимости, медицинское оборудование, поддерживают своих сотрудников и клиентов. C начала карантина первоочередной задачей для нас в OLX стал поиск путей помощи. Мы решили присоединиться к инициативе по закупке аппаратов ИВЛ, ведь для многих пациентов с тяжелой формой COVID-19 своевременное подключение к ним сверхважно. Мы рады были стать партнерами ИНТЕРПАЙП, Фонда Елены и Виктора Пинчука по закупке оборудования", – комментирует Катерина Онищенко, CEO OLX Украина и Центральная Азия.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
10:55
Саудовская Аравия решила повысить цены на нефть
10:43
Грузия решила отозвать посла в Украине из-за Саакашвили
10:29
China Steel остановила доменную печь на Тайване
10:12
Китай наращивает импорт меди
09:56
Саакашвили займется борьбой с бюрократами
09:37
Евросоюз начал расследовать импорт турецкого г/к проката
09:01
В апреле Китай сократил экспорт стали
08:58
В Украине заработали более 500 рынков
08:02
Украина получит от МВФ гораздо меньше денег
07.05.20
17:52
Промышленность Украины снизила продажи на 10%
17:35
Fitch задумалось о понижении рейтинга Укрзализныци
17:22
ГБР начало расследовать ограничение выработки электроэнергии на АЭС
17:17
МВФ решил сменить главу миссии в Украине
16:43
Fortescue решила запретить агентствам публикацию своих цен
16:27
Снижение выработки энергии АЭС не должно влиять на ее цену для потребителей
16:08
Депутаты решили рассматривать антиколомойский закон 13 мая
15:53
Украина нарастила на 33% экспорт чугуна
15:32
AK Steel закрывает завод в Детройте
15:19
Иностранцы будут получать разрешения для инвестиций в стратегические предприятия
15:02
Украинских заробитчан повезут в Польшу чартерами
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!