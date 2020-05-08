Евросоюз начал расследовать импорт турецкого г/к проката Турецкая ассоциация производителей стали (TCUD) сообщила, что Европейская сталелитейная ассоциация (EUROFER) подала жалобу в Европейскую комиссию на демпинг горячекатаного проката (HRC) из Турции. Предполагаемая демпинговая маржа для рассматриваемой продукции составляет от четырех до восьми процентов.



Участники рынка горячекатаной стали в Турции, естественно, обеспокоены тем, что антидемпинговое расследование становится все более и более вероятным, поскольку ЕС является ключевым рынком сбыта для турецких производителей.



"Существует много дискуссий о том, что Турция может начать антидемпинговое расследование в отношении России как крупнейшего поставщика HRC для страны и, возможно, против самого ЕС", - сказал SteelOrbis один из участников рынка.



TCUD в среду призвала Анкару наложить аналогичные ответные пошлины на сталь из ЕС, основываясь на принципе взаимности, заявив, что недавнее требование EUROFER сократить квоты ЕС на 75% из-за пандемии коронавируса усилило опасения турецких производителей. TCUD указал на 50-процентный рост импорта стали Турцией в 1-м квартале в годовом исчислении и 47-процентное снижение экспорта стали из Турции в ЕС.



Став чистым экспортером HRC в 2018 году из-за высокого спроса в ЕС, особенно из Южной Европы, Турция перешла к тому, чтобы стать чистым импортером HRC в 2019 году, поскольку торговые барьеры жестко ограничивали экспорт HRC Турции, особенно в ЕС.



Согласно последним данным Турецкого статистического института (TUIK), экспорт HRC в первом квартале турецких заводов в ЕС упал на 47% за год до 525 000 тонн.



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