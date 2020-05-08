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В апреле Китай сократил экспорт стали

08.05.20 09:01 , МеталлСервис
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В течение апреля 2020 года Китай экспортировал 6,319 млн. тонн готового проката. Снижение объёмов к предыдущему месяцу - 2,42%, в годовом сопоставлении - 0,2%.

В денежном выражении стальной экспорт составил в апреле 4,75 млрд долл.

За январь-апрель 2020 года отгрузки продукции китайских металлургических предприятий за рубеж достигли 20,601 млн. тонн - на 11,7% меньше к аналогичному периоду 2019 года. В денежном выражении показатели снизились на 14,9% до 15,72 млрд долл.

Импорт готового проката в КНР за апрель составил 1,006 млн. тонн - на 11,5% меньше к марту 2020 года. За 4 месяца показатели улучшились на 7,4% в годовом соотношении до 4,184 млн. тонн.

МинПром

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