В апреле Китай сократил экспорт стали В течение апреля 2020 года Китай экспортировал 6,319 млн. тонн готового проката. Снижение объёмов к предыдущему месяцу - 2,42%, в годовом сопоставлении - 0,2%.



В денежном выражении стальной экспорт составил в апреле 4,75 млрд долл.



За январь-апрель 2020 года отгрузки продукции китайских металлургических предприятий за рубеж достигли 20,601 млн. тонн - на 11,7% меньше к аналогичному периоду 2019 года. В денежном выражении показатели снизились на 14,9% до 15,72 млрд долл.



Импорт готового проката в КНР за апрель составил 1,006 млн. тонн - на 11,5% меньше к марту 2020 года. За 4 месяца показатели улучшились на 7,4% в годовом соотношении до 4,184 млн. тонн.



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