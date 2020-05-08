В Украине заработали более 500 рынков Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей констатирует, что по состоянию на 7 мая в Украине возобновили работу 562 продовольственных рынка. Об этом говорится в сообщении ведомства, передают Українськi Новини.



"По состоянию на 7 мая специалисты Госпродпотребслужбы проверили 587 агропродовольственных рынков, начало свою деятельность - 562, были не готовы к открытию и закрылись самостоятельно по инициативе руководства агрорынков - 29 (Закарпатская область - 1, Николаевская - 2, Харьковская - 2 и Киев - 24). За ненадлежащую подготовку к работе в условиях карантина 4 рынка закрыты по решению органов местной власти (Винницкая - 1, Харьковская - 3)", - говорится в нем.



Согласно сообщению, за период с с 1 по 7 мая по результатам проведенных мероприятий государственного надзора (контроля) за нарушение требований противоэпидемических мероприятий специалисты территориальных органов Госпродпотребслужбы выдали 426 предписаний (распоряжений, предложений), составили 37 протоколов, в 212 случае по данному вопросу информировались органы местной власти и в 195 случаях проинформированы органы Национальной полиции для принятия соответствующих мер.



Как сообщалось, на Киевщине после карантина заработали 13 продуктовых рынков.



МинПром



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