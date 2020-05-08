Украина получит от МВФ гораздо меньше денег Международный валютный фонд и Украина заключат краткосрочную программу stand-by на 18 месяцев вместо трехлетней программы EFF, как ожидалось ранее. Об этом сообщил представитель МВФ Джерри Райс во время брифинга 7 мая.



"Учитывая беспрецедентную неопределенность в экономических и финансовых перспективах и необходимость сконцентрировать политические приоритеты на краткосрочном сдерживании и стабилизации, переговоры переключились на 18-месячный stand-by, который может обеспечить поддержку платежного баланса для усиления реакции власти", — заявил он в ходе традиционного брифинга в Вашингтоне.



Отметим, что программа stand-by заключается на короткие периоды, в отличие от EFF (Extended Fund Facility). Предыдущая программа Украины с МВФ также была в формате stand-by и продолжалась 14 месяцев. Она закончилась 18 февраля 2020 года и была рассчитана на 3,9 млрд долл., которые фонд должен был перечислить тремя траншами в течение 14 месяцев. Программу подписали в конце 2018 года и выделили первый транш на 1,4 млрд долл. Остальные транши Украина так и не получила, в частности из-за выборов в 2019 году и невыполнения требований фонда.



Ранее Украина и МВФ договаривались о заключении 3-летней программы EFF, по которой наша страна рассчитывала получить около 8 млрд долл. Ее последним условием оставалось принятие так называемого “антиколомойского” закона.



МинПром



... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



