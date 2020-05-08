Украина получит от МВФ гораздо меньше денег

Международный валютный фонд и Украина заключат краткосрочную программу stand-by на 18 месяцев вместо трехлетней программы EFF, как ожидалось ранее. Об этом сообщил представитель МВФ Джерри Райс во время брифинга 7 мая.
"Учитывая беспрецедентную неопределенность в экономических и финансовых перспективах и необходимость сконцентрировать политические приоритеты на краткосрочном сдерживании и стабилизации, переговоры переключились на 18-месячный stand-by, который может обеспечить поддержку платежного баланса для усиления реакции власти", — заявил он в ходе традиционного брифинга в Вашингтоне.
Отметим, что программа stand-by заключается на короткие периоды, в отличие от EFF (Extended Fund Facility). Предыдущая программа Украины с МВФ также была в формате stand-by и продолжалась 14 месяцев. Она закончилась 18 февраля 2020 года и была рассчитана на 3,9 млрд долл., которые фонд должен был перечислить тремя траншами в течение 14 месяцев. Программу подписали в конце 2018 года и выделили первый транш на 1,4 млрд долл. Остальные транши Украина так и не получила, в частности из-за выборов в 2019 году и невыполнения требований фонда.
Ранее Украина и МВФ договаривались о заключении 3-летней программы EFF, по которой наша страна рассчитывала получить около 8 млрд долл. Ее последним условием оставалось принятие так называемого “антиколомойского” закона.