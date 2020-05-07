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ГБР начало расследовать ограничение выработки электроэнергии на АЭС

07.05.20 17:22
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Государственным бюро расследований начато досудебное расследование по факту возможных неправомерных действий должностных лиц Министерства энергетики и защиты окружающей среды, сообщает пресс-служба ведомства

"Должностные лица Министерства утвердили обновленный прогнозный баланс электроэнергии объединенной энергетической системы Украины на 2020 год. Им предусмотрен вывод предприятия государственного сектора экономики атомной отрасли в резерв и работу на пониженной мощности энергоблоков. Зато увеличен объем закупки электроэнергии у частных компаний", - сказано в сообщении.

В связи с этим происходит снижение производства атомной отрасли на 8,6%, что может привести к остановке энергоблоков АЭС, убыткам государственному бюджету и банкротству объекта государственной собственности, который имеет стратегическое значение для экономики и безопасности государства.

Как известно, для преодоления кризисных явлений в работе энергетической системы Украины Министерством энергетики и защиты окружающей среды был предложен новый Прогнозный энергетический баланс производства и потребления электроэнергии в энергосистеме Украины на 2020 год. Энергобаланс предусматривает снижение производства электроэнергии атомными электростанциями в 2020 году на 8,6% - до 73,7 млрд кВт-час.

Выполнение нового Прогнозного энергобаланса требует вывода в резерв трех энергоблоков ВВЭР-1000 на Запорожской и Ривненской АЭС. Резерв энергоблока №2 ЗАЭС уже идет с 21 апреля и планируется по 30 июня (71 сутки) энергоблок №6 ЗАЭС будет находиться в резерве с 10 мая по 15 августа (98 суток); энергоблок №3 РАЭС будет выведен в резерв с 10 мая по 4 августа - продолжительность 87 суток.

МинПром


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