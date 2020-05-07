Промышленность Украины снизила продажи на 10% За январь-март 2020 года объемы реализации промышленной продукции в Украине уменьшились на 10,2% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, до 586,98 млрд грн. Об этом сообщает Государственная служба статистики.



За І квартал 2020 года отечественной промышленной продукции было реализовано на 586,98 млрд грн, что на 10,2% меньше, чем за январь-март 2019 года. Из этого объема за пределы страны было реализовано промышленной продукции на 159,30 млрд грн.



Продукции добывающей промышленности и разработки карьеров за январь-март 2020 года было реализовано на 82,50 млрд грн (на 20,2% меньше, чем за аналогичный период 2019 года), из которых за пределы страны — на 24,62 млрд грн. В том числе добытого каменного и бурого угля было реализовано на 15,59 млрд грн (на 29,6% меньше); сырой нефти и природного газа — на 22,23 млрд грн (на 36,0% меньше); металлических руд — на 37,28 млрд грн (на 5,6% меньше).



Продукции перерабатывающей промышленности за указанный период было реализовано на 354 млрд грн (на 8% меньше, чем за январь-март 2019 года), из которых за пределы страны — на 134,03 млрд грн. В том числе произведенных пищевых продуктов, напитков и табачных изделий было реализовано на 125,60 млрд грн (на 1,6% больше); продукции металлургического производства, готовых металлических изделий — на 85,69 млрд грн (на 19,1% меньше); продукции машиностроения — на 36,79 млрд грн (на 13,8% меньше).



Также за І квартал 2020 года было произведено, передано и распределено электроэнергии на 92,76 млрд грн (на 1,6% больше по сравнению с январем-мартом 2019 года), произведено и распределено газа — на 23,90 млрд грн (на 35,4% меньше).



МинПром





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