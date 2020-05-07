Fitch задумалось о понижении рейтинга Укрзализныци Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings поместило долгосрочные и краткосрочный рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) "B" "Укрзализныци" в список Rating Watch "негативный" из-за низкой ликвидности. Об этом сообщается на сайте Fitch.



"Обновление рейтинга следует за пересмотром прогноза по РДЭ Украины и отражает наше мнение о сокращении ликвидности "Укрзализныци", которая не покрывает обслуживание долга в полном объеме в 2020 году, а также негативное воздействие пандемии коронавируса на экономику страны", - говорится в сообщении.



Fitch подчеркивает, что основными операциями "Укрзализныци" являются внутренние грузоперевозки.



Существенные изменения в пунктах доходов и затрат происходят по всему сектору и могут ухудшиться в ближайшие месяцы, поскольку экономическая активность страдает, а государственные ограничения сохраняются или расширяются.



"Рейтинги Fitch носят прогнозный характер, и мы будем следить за развитием событий в секторе на предмет их серьезности и продолжительности", – говорится в сообщении.



В то же время агентство указывает рейтинг "Укрзализныци" на уровне "b".



"График погашения долга "Укрзализныци" на 2020 год содержит выплату до 9 млрд 600 000 грн до конца 2020 года, что существенно влияет на уже ослабленную позицию ликвидности. На конец апреля 2020 показатель покрытия ликвидности в компании (доступные невыбранные кредитные линии и не ограничены в использовании денежные средства в запланированных погашений) составил менее 1x", – отмечают в Fitch.



МинПром



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