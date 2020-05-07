Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Fitch задумалось о понижении рейтинга Укрзализныци

07.05.20 17:35 , Буквы
печать
размер текста:

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings поместило долгосрочные и краткосрочный рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) "B" "Укрзализныци" в список Rating Watch "негативный" из-за низкой ликвидности. Об этом сообщается на сайте Fitch.

"Обновление рейтинга следует за пересмотром прогноза по РДЭ Украины и отражает наше мнение о сокращении ликвидности "Укрзализныци", которая не покрывает обслуживание долга в полном объеме в 2020 году, а также негативное воздействие пандемии коронавируса на экономику страны", - говорится в сообщении.

Fitch подчеркивает, что основными операциями "Укрзализныци" являются внутренние грузоперевозки.

Существенные изменения в пунктах доходов и затрат происходят по всему сектору и могут ухудшиться в ближайшие месяцы, поскольку экономическая активность страдает, а государственные ограничения сохраняются или расширяются.

"Рейтинги Fitch носят прогнозный характер, и мы будем следить за развитием событий в секторе на предмет их серьезности и продолжительности", – говорится в сообщении.

В то же время агентство указывает рейтинг "Укрзализныци" на уровне "b".

"График погашения долга "Укрзализныци" на 2020 год содержит выплату до 9 млрд 600 000 грн до конца 2020 года, что существенно влияет на уже ослабленную позицию ликвидности. На конец апреля 2020 показатель покрытия ликвидности в компании (доступные невыбранные кредитные линии и не ограничены в использовании денежные средства в запланированных погашений) составил менее 1x", – отмечают в Fitch.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
17:52
Промышленность Украины снизила продажи на 10%
17:22
ГБР начало расследовать ограничение выработки электроэнергии на АЭС
17:17
МВФ решил сменить главу миссии в Украине
16:43
Fortescue решила запретить агентствам публикацию своих цен
16:27
Снижение выработки энергии АЭС не должно влиять на ее цену для потребителей
16:08
Депутаты решили рассматривать антиколомойский закон 13 мая
15:53
Украина нарастила на 33% экспорт чугуна
15:32
AK Steel закрывает завод в Детройте
15:19
Иностранцы будут получать разрешения для инвестиций в стратегические предприятия
15:02
Украинских заробитчан повезут в Польшу чартерами
14:36
Данные о китайском импорте подстегнули цены на нефть
14:10
YASNO провел модернизацию освещения двух фабрик на ЦГОКе
14:02
Мировые цены на продовольствие падают третий месяц подряд
13:54
В апреле потребление электроэнергии упало на 11%
13:42
Кабмин призвали уменьшить тарифы на перевозки для украинских производителей
13:36
Глобальный спрос на энергоресурсы восстановится за два года - мнение
13:01
Norsk Hydro решила закрыть убыточный завод PT Remscheid
12:53
Падение экономики Британии из-за коронавируса может стать крупнейшим за 300 лет
12:35
Аудиторы предъявили Укрзализныце требования на сумму 336 млн грн
12:20
За границу летом украинцы летать не будут – министр
06.05.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!