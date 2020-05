AK Steel закрывает завод в Детройте

Металлургический завод с 343 работниками в пригороде Детройта закроется в июле, сообщает Associated Press.



AK Steel Corp. заявила, что завод в Дирборне закрывается "из-за быстро ухудшающихся условий ведения бизнеса". Компания сообщила об этом государственным чиновникам в письме.



AK Steel является частью Cleveland-Cliffs Inc., базирующейся в Кливленде компании, которая добывает железную руду и производит сталь. Слияние было завершено в марте. Компания AK Steel, расположенная в Западном Честере, штат Огайо, считается ведущим производителем плоского проката из углеродистой, нержавеющей и электротехнической стали.



Участок в Дирборне имеет долгую историю и когда-то принадлежал Ford Motor Co. AK Steel приобрела его в 2014 году у Severstal North America.



МинПром



