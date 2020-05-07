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AK Steel закрывает завод в Детройте

07.05.20 15:32 , МеталлТорг
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Металлургический завод с 343 работниками в пригороде Детройта закроется в июле, сообщает Associated Press.

AK Steel Corp. заявила, что завод в Дирборне закрывается "из-за быстро ухудшающихся условий ведения бизнеса". Компания сообщила об этом государственным чиновникам в письме.

AK Steel является частью Cleveland-Cliffs Inc., базирующейся в Кливленде компании, которая добывает железную руду и производит сталь. Слияние было завершено в марте. Компания AK Steel, расположенная в Западном Честере, штат Огайо, считается ведущим производителем плоского проката из углеродистой, нержавеющей и электротехнической стали.

Участок в Дирборне имеет долгую историю и когда-то принадлежал Ford Motor Co. AK Steel приобрела его в 2014 году у Severstal North America.

МинПром

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