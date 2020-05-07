Fortescue решила запретить агентствам публикацию своих цен Австралийский производитель железной руды Fortescue Metals хочет запретить ценовым агентствам публиковать информацию о скидках, которые он дает покупателям, сообщает Financial Times.



Высокий суд Великобритании до рассмотрения дела по существу временно запретил S&P Global Platts и Argus публиковать данные об уровне скидок, которые зафиксированы в контрактах Fortescue с покупателями.



В свою очередь S&P Global Platts подала иск в США с просьбой вынести запрет на дальнейшие действия Fortescue в суде, так как это противоречит зафиксированным в Конституции США принципам свободы слова. Агентство также обвиняет компанию в желании сделать непрозрачным ценообразование именно своих поставок "в надежде, что неравные правила игры позволят ей устанавливать более высокие цены".



Ценовые агентства обеспечивают прозрачность на сырьевых рынках, рассчитывая ценовые показатели для товаров, которые не торгуются на биржах, а также котировки для спотовых рынков.



В частности, Iodex index, который рассчитывается S&P Global Platts, является главным индикатором изменения цен на мировом рынке железной руды. На него ориентируются покупатели при заключении долгосрочных контрактов.



Цена для отдельных производителей может отклоняться от индекса, исходя из качества продукции и других факторов. В частности, Fortescue предоставляет скидку, так как в ее руде ниже содержание железа. Изменение размера этой скидки может влиять на котировки акций компании.



Fortescue настаивает, что размер скидок, которые она предоставляет покупателям - это конфиденциальная информация, и ее непубличный статус зафиксирован в контрактах.



Ценовые агентства считают, что их деятельность повышает эффективность рынка, формирует равные условия для всех его участников, кроме того, скидки на руду Fortescue все равно публикуются участниками рынка в соцсетях.



"Независимое, объективное освещение рынков, обеспечивающее прозрачность цен на сырье, востребовано участниками и соответствует общественным интересам", - заявило агентство Argus.



МинПром



... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



