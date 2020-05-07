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Снижение выработки энергии АЭС не должно влиять на ее цену для потребителей

07.05.20 16:27 , Укринформ
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Уменьшение производства электроэнергии на атомных электростанциях согласно нового прогнозного баланса электроэнергии не окажет заметного влияния на цену электроэнергии для конечного потребителя.

Об этом сообщает пресс-служба ЗАО "НЭК "Укрэнерго" со ссылкой на и.о. председателя правления НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого.

"Объемы производимой НАЭК "Энергоатом" электроэнергии, которую не удалось продать на рынках двусторонних договоров, «на сутки вперед» и внутрисуточном рынке, поставщики для конечных потребителей продают преимущественно по цене, которая стоит в контрактах с другими производителями электроэнергии, подающими заявки на разгрузку в пределах балансирующего рынка. Поэтому уменьшение выработки электроэнергии на атомных электростанциях (АЭС), в соответствии с новым прогнозным балансом электроэнергии, не будет иметь заметного влияния на цену электроэнергии для конечного потребителя", - говорится в сообщении.

"Укрэнерго" объясняет, что профицит с точки зрения рынка - это непроданная производителем, и, соответственно, не купленная поставщиком/потребителем электроэнергия на рынках двусторонних договоров, "на сутки вперед" и внутрисуточном рынке, которая, тем не менее, продолжает вырабатываться.

"Когда сегодня этот избыток вырабатывается на АЭС, то он замещает часть объемов, которые, согласно контрактам с поставщиками и потребителями, должны врабатываться в основном тепловыми электростанциями (ТЭС и ТЭЦ), подающими заявки на разгрузку в пределах балансирующего рынка. По этим заявкам производители соглашаются вместо того, чтобы производить электроэнергию, перекупить избыточную на балансирующем рынке. При этом цена такой закупки определяется в рамках Правил рынка и составляет до 55% от цены рынка "на сутки вперед", - информирует компания.

Далее участники балансирующего рынка продают перекупленную таким образом электроэнергию своим клиентам по ценам, указанным в их контрактах.

"В результате поставщики покупают избыточную электроэнергию по цене балансирующего рынка. "Энергоатом" получает за избыточно выработанные объемы - рыночную цену "минус" 45%, то есть цену с большим дисконтом. Разница остается, например, тепловым станциям, как доход от услуги по балансировке" , - пояснил В.Кудрицкий.

При этом он подчеркнул, что уменьшение генерации АЭС в новом прогнозном балансе электроэнергии не повлияет на те объемы "Энергоатома", которые можно продать поставщикам для конечных потребителей.

МинПром

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