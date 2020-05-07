Снижение выработки энергии АЭС не должно влиять на ее цену для потребителей Уменьшение производства электроэнергии на атомных электростанциях согласно нового прогнозного баланса электроэнергии не окажет заметного влияния на цену электроэнергии для конечного потребителя.



Об этом сообщает пресс-служба ЗАО "НЭК "Укрэнерго" со ссылкой на и.о. председателя правления НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого.



"Объемы производимой НАЭК "Энергоатом" электроэнергии, которую не удалось продать на рынках двусторонних договоров, «на сутки вперед» и внутрисуточном рынке, поставщики для конечных потребителей продают преимущественно по цене, которая стоит в контрактах с другими производителями электроэнергии, подающими заявки на разгрузку в пределах балансирующего рынка. Поэтому уменьшение выработки электроэнергии на атомных электростанциях (АЭС), в соответствии с новым прогнозным балансом электроэнергии, не будет иметь заметного влияния на цену электроэнергии для конечного потребителя", - говорится в сообщении.



"Укрэнерго" объясняет, что профицит с точки зрения рынка - это непроданная производителем, и, соответственно, не купленная поставщиком/потребителем электроэнергия на рынках двусторонних договоров, "на сутки вперед" и внутрисуточном рынке, которая, тем не менее, продолжает вырабатываться.



"Когда сегодня этот избыток вырабатывается на АЭС, то он замещает часть объемов, которые, согласно контрактам с поставщиками и потребителями, должны врабатываться в основном тепловыми электростанциями (ТЭС и ТЭЦ), подающими заявки на разгрузку в пределах балансирующего рынка. По этим заявкам производители соглашаются вместо того, чтобы производить электроэнергию, перекупить избыточную на балансирующем рынке. При этом цена такой закупки определяется в рамках Правил рынка и составляет до 55% от цены рынка "на сутки вперед", - информирует компания.



Далее участники балансирующего рынка продают перекупленную таким образом электроэнергию своим клиентам по ценам, указанным в их контрактах.



"В результате поставщики покупают избыточную электроэнергию по цене балансирующего рынка. "Энергоатом" получает за избыточно выработанные объемы - рыночную цену "минус" 45%, то есть цену с большим дисконтом. Разница остается, например, тепловым станциям, как доход от услуги по балансировке" , - пояснил В.Кудрицкий.



При этом он подчеркнул, что уменьшение генерации АЭС в новом прогнозном балансе электроэнергии не повлияет на те объемы "Энергоатома", которые можно продать поставщикам для конечных потребителей.



МинПром



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