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Депутаты решили рассматривать антиколомойский закон 13 мая

07.05.20 16:08 , Интерфакс-Украина
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Верховная Рада рассмотрит законопроект о регулировании деятельности банков (так называемый "антиКоломойский" законопроект) на следующем внеочередном заседании, которое состоится в среду, 13 мая.

Об этом на брифинге заявил председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает Интерфакс-Украина.

"Не во вторник, а в среду, потому что мы пообщались с депутатами, провели опрос не только среди нашей фракции. Нам необходимо присутствие почти целого парламента. В понедельник выходной и после понедельника будет определенное количество людей, которые не смогут приехать во вторник, и поэтому приняли решение сделать это в среду, потому что хотим собрать максимальное количество людей в парламенте", – заявил Д.Арахамия.

По словам председателя фракции, в повестке дня внеочередного заседания в среду будет 14 вопросов, среди которых кроме законопроекта о банках и других инициатив, которые предлагали к рассмотрению все парламентские комитеты, также предусмотрен "Час вопросов к правительству", и заслушивание отчета руководителя Национального банка.

"Эта внеочередная сессия займет 10-12 часов. Минимум 4 часа потратим на закон о банках, потом есть еще 13 вопросов, среди которых "Час вопросов к правительству" займет час, потом отчет руководителя Нацбанка и ответ на вопросы – это минимум 45 минут-час и потом еще 10 законов с обсуждением это тоже 4-5 часов", – уточнил Д.Арахамия.

МинПром

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