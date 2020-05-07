Украина нарастила на 33% экспорт чугуна В апреле 2020 года украинские металлурги увеличили экспорт чугуна на 33,4% по сравнению с апрелем прошлого года — до 304,9 тыс. т. В денежном выражении экспорт чугуна вырос на 18% — до 89,2 млн долл. Об этом свидетельствуют данные Государственной таможенной службы.



За первые 4 месяца 2020 года отечественные металлурги увеличили выручку от экспорта чугуна на 1,7% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го — до 286 млн долл.



В январе-апреле было экспортированои 960,2 тыс. т чугуна. Это на 11,9% больше, чем в январе-апреле 2019 года.



Основным потребителем украинского чугуна были США (58%). По сравнению с январем-мартом доля США в общем экспорте чугуна выросла на 10,6 п.п.



На Китай в общем объеме экспорта украинского чугуна в январе-апреле пришлось 20,62%. В январе-марте КНР не импортировала чугун из Украины. На третьем месте по импорту — Турция (7,20%).



По итогам 2019 года экспорт чугуна из Украины упал на 23,8% по сравнению с 2018-м — до 801,9 млн долл. , или на 14,2% в натуральном выражении — до 2,6 млн т.



МинПром



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