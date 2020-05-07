Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Иностранцы будут получать разрешения для инвестиций в стратегические предприятия

07.05.20 15:19 , УНИАН
печать
размер текста:

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства предлагает внедрить процедуру получения специального разрешения для иностранцев, которые хотят осуществить инвестиции в стратегические предприятия Украины.

Соответствующий законопроект "О порядке осуществления иностранных инвестиций в субъекты хозяйствования, которые имеют стратегическое значение для национальной безопасности Украины" министерство разместило на своем сайте для обсуждения.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что многие развитые страны уже внедрили подобные меры, а в Украине такая практика отсутствует.

"Разрешение на концентрацию субъектам хозяйствования-нерезидентам Украины, которые приобретают или намерены приобрести контроль над субъектом хозяйствования – предприятием в стратегической сфере, предоставляется в случае согласования сделки по осуществлению иностранных инвестиций Межведомственной комиссией по вопросам оценки влияния иностранных инвестиций на национальную безопасность Украины, в порядке, определенном Законом Украины "О порядке осуществления иностранных инвестиций в субъекты хозяйствования, имеющие стратегическое значение для обеспечения национальной безопасности Украины", - сказано в опубликованных министерством материалах.

Как сообщалось, в январе Кабинет министров утвердил обновленный перечень предприятий, которые не подлежат приватизации. В опубликованном перечне объектов присутствуют НАК "Нафтогаз Украины", "Магистральные газопроводы Украины", "Укртрансгаз", "Укргазвыдобування", "Черноморнафтогаз", "Укртранснафта", холдинговая компания "Артем", "Укрпошта", "Укрзализныця". Для этих предприятий установлено условие, что часть корпоративных прав, принадлежащих государству, должно быть не менее 50% плюс одна акция.

Для таких предприятий, как "Энергоатом", "Укргидроэнерго", "Укрэнерго", "Антонов", прописано условие в 100% корпоративных прав, которые принадлежат государству.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
16:27
Снижение выработки энергии АЭС не должно влиять на ее цену для потребителей
16:08
Депутаты решили рассматривать антиколомойский закон 13 мая
15:53
Украина нарастила на 33% экспорт чугуна
15:38
Госбюро расследований займется ограничениями выработки электроэнергии на АЭС
15:02
Украинских заробитчан повезут в Польшу чартерами
14:36
Данные о китайском импорте подстегнули цены на нефть
14:10
YASNO провел модернизацию освещения двух фабрик на ЦГОКе
14:02
Мировые цены на продовольствие падают третий месяц подряд
13:54
В апреле потребление электроэнергии упало на 11%
13:42
Кабмин призвали уменьшить тарифы на перевозки для украинских производителей
13:36
Глобальный спрос на энергоресурсы восстановится за два года - мнение
13:01
Norsk Hydro решила закрыть убыточный завод PT Remscheid
12:53
Падение экономики Британии из-за коронавируса может стать крупнейшим за 300 лет
12:35
Аудиторы предъявили Укрзализныце требования на сумму 336 млн грн
12:20
За границу летом украинцы летать не будут – министр
12:00
Крупнейшая авиакомпания Европы заявила об убытках в 1,8 млрд евро
11:55
Европейские заводы ArcelorMittal платят за электроэнергию в 2-3 раза ниже, чем в Украине
11:38
В Индии обанкротившуюся меткомпанию продали за 350 млн долл.
11:23
До 22 мая транспорт будет работать с ограничениями
11:12
Американские металлурги снизили загрузку заводов на 30%
06.05.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!