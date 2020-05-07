Данные о китайском импорте подстегнули цены на нефть Цены на нефть эталонных марок ускорили рост в ходе торгов в четверг на новостях об увеличении китайского нефтяного импорта в апреле по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом пишет Интерфакс-Украина.



Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составила 31,55 долл. за баррель, что на 1,83 долл. (6,16%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.



Фьючерс на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени вырос в цене на 2,11 долл. (8,8%) - до 26,10 долл. за баррель.



Китайский импорт нефти в апреле составил 10,42 млн баррелей в сутки (б/с) по сравнению с 9,68 млн б/с в марте, свидетельствуют данные Главного таможенного управления (ГСУ) КНР. Однако в годовом выражении показатель упал на 7,5%.



Тем временем, новый премьер-министр Ирака Мустафа аль-Каземи в рамках утвержденной правительственной программы планирует изменить контракты с иностранными компаниями, работающими на нефтяных месторождениях.



Среди мер для решения экономических проблем указано также начало переговоров по восстановлению добычи нефти в Ираке, которая была недавно уменьшена. В марте, по данным ОПЕК, Ирак добывал 4,585 млн баррелей нефти в сутки, в апреле, по данным МЭА, - 4,6 млн б/с. В соответствии с новым соглашением ОПЕК+ о сокращении добычи, Ирак в мае-июне должен добывать 3,592 млн б/с, потом 3,804 млн б/с, с 2021 года - 4,016 млн б/с.



Минэнерго США сообщило накануне, 6 мая, что запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 1 мая, увеличились на 4,59 млн баррелей - они выросли по итогам 15-й недели подряд. Запасы бензина в Штатах за неделю снизились на 3,16 млн баррелей, дистиллятов - выросли на 9,52 млн баррелей.



Аналитики S&P Global Platts ожидали увеличения запасов нефти на 7,1 млн баррелей, дистиллятов - на 3,5 млн баррелей. Они также прогнозировали снижение запасов бензина на 400 тыс. баррелей.



"Мы все еще надеемся, что цены на Brent смогут восстановиться до 38-39 долл. за баррель к концу года", - пишут эксперты Commonwealth Bank of Australia.



Между тем они отмечают, что значительное восстановление цен, вероятно, произойдет только в середине года, поскольку в ближайшей перспективе существенный избыток запасов нефти сохранится.



МинПром



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