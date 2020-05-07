YASNO провел модернизацию освещения двух фабрик на ЦГОКе Центральный горно-обогатительный комбинат группы Метинвест провел масштабное обновление освещения, заменив его на энергоэффективное. Об этом сообщает компания YASNO.



Установленные 5 270 новых LED-светильника на фабрике окомкования и дробильной фабрике экономят комбинату более 80% электроэнергии. На условиях энергосервиса эти проекты профинансировал и выполнил поставщик электроэнергии и энергоэффективных решений YASNO.



В рамках проекта, специалистами YASNO Efficiency, проведена замена осветительных приборов объектов и рабочих мест фабрик. Ртутные лампы (ДРЛ) и лампы накаливания поменяли на светодиодные промышленные светильники.



Как сообщается, новые осветительные приборы помогут дополнительно сберечь на фабриках 7,4 млн. кВт∙ч электроэнергии в год на сумму 15 млн грн. Это эквивалентно снижению выбросов СО2 на 6,6 тыс. т в год.



Помимо экономического эффекта, установка новых светильников позволила улучшить условия труда для работников ЦГОКа, увеличив освещенность рабочих мест в три раза.



"Центральный ГОК постоянно находится в поиске современных энергоэффективных решений, направленных на сокращение потребления всех видов энергоресурсов. В частности, совместно с YASNO Efficiency мы реализовали уже шесть проектов, которые помогают предприятию улучшать условия труда, повышать промышленную безопасность и реализовывать программу энергомодернизации, не отвлекая собственные ресурсы", – отметил генеральный директор ЦГОКа Дмитрий Шевчик.



"Предварительно проведен аудит, технические расчёты необходимого уровня освещенности, для каждого помещения индивидуально подбирались сами светильники. Они должны отвечать ряду требований, в частности обеспечить надёжную круглосуточную работу в цехах фабрик, а светильники, работающие в маслоподвалах, быть еще и взрывозащищёнными. Гарантия на светильники составляет 5 лет, но как показывает практика, служат они без замены, намного дольше", — рассказал директор YASNO Efficiency Сергей Чулков.



YASNO Efficiency реализовал на ЦГОКе шесть энергосберегающих проектов: три по модернизации освещения и столько же по установке частотно-регулируемых приводов на насосы. В результате внедрения этих мероприятий экономия ресурсов на комбинате составила 24 млн грн в год, а сокращение выбросов СО2 достигла 10,8 тыс. тон в год.



МинПром



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