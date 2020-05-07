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Мировые цены на продовольствие падают третий месяц подряд

07.05.20 14:02 , РБК Украина
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Мировые цены на продовольственные сырьевые товары в апреле 2020 года продолжили снижение третий месяц подряд вследствие существенного сокращения спроса, вызванного экономическими и логистическими последствиями пандемии COVID-19. Об этом сообщает ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН).

Среднее значение Индекса продовольственных цен ФАО в апреле составило 165,5 пункта, что почти на 3,4% ниже, чем в предыдущем месяце, и почти на 10% ниже по сравнению с январем.

Индекс цен на сахар ФАО достиг рекордно низкого показателя за 13 лет, снизившись на 14,6% с марта, когда было отмечено еще большее месячное снижение. Обвал международных цен на нефть привел к сокращению спроса на сахарный тростник для производства этанола.

Индекс цен на растительные масла ФАО сократился в апреле на 5,2%, и это снижение обусловлено снижением цен на пальмовое, соевое и рапсовое масла. Определенную роль сыграло снижение спроса на биотопливо, а также уменьшение спроса со стороны пищевого сектора.

Значение Индекса цен на молочную продукцию ФАО упало на 3,6%: падение цен на сливочное масло и сухое молоко достигло двухзначных величин на фоне роста экспортных возможностей, накопления товарных запасов, слабого спроса на импортную продукцию и снижения в северном полушарии продаж в ресторанах.

Индекс цен на мясо ФАО снизился на 2,7%. Частичного восстановления спроса на импорт в Китае оказалось недостаточным, чтобы уравновесить сокращение импорта в остальных регионах. При этом крупнейшие страны-производители испытывали затруднения из-за узких мест в логистике и резкого падения спроса в секторе пищевых услуг вследствие карантинных мер.

Индекс цен на зерновые ФАО снизился незначительно, ввиду того, что международные цены на пшеницу и рис значительно выросли, а цены на кукурузу - резко упали. Цены на пшеницу выросли на 2,5%. Однако цены на фуражное зерно, включая кукурузу, упали на 10 процентов, что было вызвано снижением спроса на его использование как животного корма и в производстве биотоплива.

Напомним, по прогнозу НБУ в 2020 году из-за сужения внешнего спроса, падение мировых цен на товары, которые преобладают в украинском экспорте, углубится по сравнению с предыдущим годом.

МинПром

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