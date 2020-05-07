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Кабмин призвали уменьшить тарифы на перевозки для украинских производителей

07.05.20 13:42 , РБК Украина
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В кризис правительство должно обеспечить уменьшение логистических издержек для бизнеса. Об этом говорится в обращении Украинского национального комитета Международной Торговой Палаты (ІСС Ukraine) к премьер-министру Денису Шмыгалю, передает РБК-Украина.

В ІСС Ukraine отмечают, что в нынешних кризисных условиях страны тратят значительные средства на поддержку национальных экономик, однако Украина не имеет такой возможности - на спасение экономики от кризиса государством выделено только 0,365 млрд долл.

"В отличие от многих стран мира, государственные монополии в Украине продолжают оказывать давление на отечественный бизнес, что снижает конкурентоспособность отечественной продукции. Украинские портовые сборы являются самыми высокими в регионе, "Укрзализныця" снова обещает поднять тарифы на грузовые перевозки. Как показывает практика, после предыдущих повышений сокращается товарооборот, что приводит к потерям УЗ, которые и пытается снова покрывать путем нового повышения", - отмечается в обращении.

ІСС Ukraine призвала правительство уменьшить давление финансовых нагрузок на украинский бизнес со стороны государственных транспортных монополистов и привести эти затраты к адекватным, экономически обоснованных размеров, не выше чем у иностранных конкурентов. А также просит запретить государственным компаниям монополистам единолично поднимать тарифы или другие сборы без согласования с другими ведомствами и министерствами.

Напомним, ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что не удастся обойтись без увеличения тарифов "УЗ" на грузоперевозки, отметив при этом, что утверждение нового договора на предоставление "УЗ" услуг по организации перевозок грузов отложили до июля.

В то же время экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян считает, что повышение "Укрзализницей" тарифов на грузовые перевозки в условиях кризиса является непродуманным шагом, поскольку это нанесет удар по экспортоориентированным предприятиям.

МинПром

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