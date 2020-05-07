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Глобальный спрос на энергоресурсы восстановится за два года - мнение

07.05.20 13:36
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Глобальный спрос на энергоресурсы после падения из-за пандемии коронавируса не сможет восстановиться еще в течение двух ближайших лет. Такое мнение в эфире программы "НаКарантине" высказал соучредитель и ведущий аналитик независимого консультационного агентства RusEnergy Михаил Крутихин, пишет enkorr.

"За два года спрос на энергоносители не восстановится до вот тех старых, «довирусных» времен, он все равно будет меньше. Ориентироваться, я думаю, нужно на ситуацию, когда спрос на нефть в течение двух лет не вернется к прежнему уровню. Предложение нефти на рынке уменьшается из-за того, что некоторые страны вынуждены сокращать добычу, но это происходит не теми темпами, как падает спрос. И поэтому на протяжении ближайших двух лет будет давление на цены", — считает эксперт.

Он не исключил, что в ближайшие годы будут происходить очередные обвалы цен, вплоть до отрицательных котировок на фьючерсы.

"И мы скорее всего увидим опять падение цены на отметку в 10 долл./барр. — это совершенно не исключено, возможно будут вот эти игры с фьючерсами, когда цены падали до -37 долл/барр. за техасскую нефть", — отметил Михаил Крутихин.

Он добавил, что мировая экономика в скором времени не сможет восстановиться после падения из-за пандемии.

"Мы видим тот самый Китай, который вроде бы объявил, что у него все нормально, все восстанавливается, а на самом деле, во-первых, он обращается к поставщикам газа с просьбой отложить некоторые контракты, сократить объемы по некоторым контрактам, в том числе и по трубопроводам со Средней Азии. Второе, он увеличил импорт нефти и закачивает ее в стратегические хранилища, пока она дешевая — это не значит оживление экономики. Хорошо, если Китай на 75% восстановит свою экономику, но во многих странах это не восстановится вообще", — отметил эксперт.

Также, по его словам, поскольку некоторые страны могут ускорить процесс перехода на возобновляемые источники энергии, глобальный спрос на нефть может и вовсе не вернуться к отметке 2019 г.

"Если до вируса мы предсказывали, что может быть в 2025 году спрос достигнет своего пика и начнет потихонечку снижаться, то сейчас мы думаем, что это (пик потребления. — Прим.) произошло уже в 2019 г", - сказал он.

Напомним, начиная с февраля 2020 г. мировые цены на нефть начали снижаться из-за падения спроса, вызванного пандемией коронавируса. Развал сделки ОПЕК+, которая не смогла договориться о новом снижении добычи в начале марта, еще сильнее обвалил цены. В конце марта – начале апреля они опускались ниже 20 долл./барр. С 1 мая вступила в силу новая сделка ОПЕК+ по сокращению добычи. Это вместе с первыми признаками восстановления спроса из-за ослабления карантинных ограничений, привело к повышению цен в начале мая до 30 долл./барр.

МинПром

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