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Падение экономики Британии из-за коронавируса может стать крупнейшим за 300 лет

07.05.20 12:53 , Укринформ
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Банк Англии прогнозирует, что в этом году экономика страны может упасть на 14% из-за пандемии коронавируса. Это является самым большим падением с 1706 года.

Об этом сообщает Sky News со ссылкой на данные центрального банковского учреждения Великобритании.

"Банк Англии прогнозирует, что ВВП Великобритании в этом году сократится на 14%, а уровень безработицы повысится до 8% из-за коронавируса", - говорится в сообщении.

Если прогноз станет реальностью, то это будет самое большое падение экономики для Великобритании с 1706 года.

В то же время британский Центробанк оставил базовую ставку на рекордно-низком уровне 0,1%.

В Банке Англии заметили, что реализация прогноза будет зависеть от финансовой поддержки со стороны самого Банка и правительства страны.

Отмечается, что в следующем году ВВП Великобритании может вырасти на 15% в случае стремительного оживления экономической деятельности в стране.

МинПром

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