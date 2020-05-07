Аудиторы предъявили Укрзализныце требования на сумму 336 млн грн

Государственная аудиторская служба Украины (ГАСУ) выдвинула АО "Укрзализныця" требования по устранению финансовых нарушений на сумму 336 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба АО "Укрзализныця".
"5 мая на веб-странице ГАСУ было обнародовано заявление по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности "Укрзализныци" за период с 1 января 2018 года по 30 сентября 2019 года. Согласно этому сообщению, за указанный период ведомство выявило нарушения на сумму 11,761 млрд грн. В то же время официально выдвинутые и высланные ГАСУ в АО "Укрзализныця" требования об устранении нарушений касаются суммы 336 млн грн", - говорится в сообщении.
Отмечается, что после получения акта ревизии "Укрзализныця" предоставила ГАСУ исчерпывающий перечень замечаний и возражений требований на сумму 331 млн грн. Сейчас процесс признания или отрицания требований об устранении нарушений в финансово-хозяйственной деятельности "Укрзализныци" со стороны Госаудитслужбы еще не завершен и проходит в рабочем порядке.
В компании подчеркнули, что финансово-хозяйственная деятельность "Укрзализныци" находится под постоянным контролем государственных органов, в частности Госаудитслужбы, Счетной палаты, ГФС, Антимонопольного комитета.
"Деятельность компании прозрачна: по всем выявленным недостаткам проводятся служебные разбирателсьтва, принимаются меры по их устранению, и выполнение контролируется. К тому же консолидированная финансовая отчетность Общества регулярно проверяется независимым аудитором из числа "большой четверки", - подчеркнули в "Укрзализныце".
Как сообщалось, 5 мая стало известно, что Государственная аудиторская служба Украины провела плановую выездную ревизию финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества "Украинская зализныця" и его 24 филиалов за период с 1 января 2018 года по 30 сентября 2019 года. В результате проверки ведомство выявило нарушения финансовой дисциплины и недостатков в деятельности на сумму 11,8 млрд грн.