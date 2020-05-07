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Аудиторы предъявили Укрзализныце требования на сумму 336 млн грн

07.05.20 12:35 , Укринформ
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Государственная аудиторская служба Украины (ГАСУ) выдвинула АО "Укрзализныця" требования по устранению финансовых нарушений на сумму 336 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба АО "Укрзализныця".

"5 мая на веб-странице ГАСУ было обнародовано заявление по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности "Укрзализныци" за период с 1 января 2018 года по 30 сентября 2019 года. Согласно этому сообщению, за указанный период ведомство выявило нарушения на сумму 11,761 млрд грн. В то же время официально выдвинутые и высланные ГАСУ в АО "Укрзализныця" требования об устранении нарушений касаются суммы 336 млн грн", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после получения акта ревизии "Укрзализныця" предоставила ГАСУ исчерпывающий перечень замечаний и возражений требований на сумму 331 млн грн. Сейчас процесс признания или отрицания требований об устранении нарушений в финансово-хозяйственной деятельности "Укрзализныци" со стороны Госаудитслужбы еще не завершен и проходит в рабочем порядке.

В компании подчеркнули, что финансово-хозяйственная деятельность "Укрзализныци" находится под постоянным контролем государственных органов, в частности Госаудитслужбы, Счетной палаты, ГФС, Антимонопольного комитета.

"Деятельность компании прозрачна: по всем выявленным недостаткам проводятся служебные разбирателсьтва, принимаются меры по их устранению, и выполнение контролируется. К тому же консолидированная финансовая отчетность Общества регулярно проверяется независимым аудитором из числа "большой четверки", - подчеркнули в "Укрзализныце".

Как сообщалось, 5 мая стало известно, что Государственная аудиторская служба Украины провела плановую выездную ревизию финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества "Украинская зализныця" и его 24 филиалов за период с 1 января 2018 года по 30 сентября 2019 года. В результате проверки ведомство выявило нарушения финансовой дисциплины и недостатков в деятельности на сумму 11,8 млрд грн.

МинПром

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