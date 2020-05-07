За границу летом украинцы летать не будут – министр Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире всеукраинского телеканала предупредил, что полноценного авиасообщения летом не будет. За границу украинцы улететь не смогут.



О планах по авиаотрасли министр рассказала в эфире "Сниданка с 1 + 1". По его словам, "такого, как раньше" не будет, и этим летом Украина не восстановит полностью авиасообщение и работу этой "транспортной сферы".



Единственное, что попытаются восстановить, - внутренние перелеты. И те, по словам министра, будут выполняться "очень осторожно". По его словам, мир начнет приходить в себя после карантина в сентябре-октябре, и примерно в этот период, возможно, начнут восстанавливаться международные рейсы.



МинПром



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