За границу летом украинцы летать не будут – министр

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире всеукраинского телеканала предупредил, что полноценного авиасообщения летом не будет. За границу украинцы улететь не смогут.
О планах по авиаотрасли министр рассказала в эфире "Сниданка с 1 + 1". По его словам, "такого, как раньше" не будет, и этим летом Украина не восстановит полностью авиасообщение и работу этой "транспортной сферы".
Единственное, что попытаются восстановить, - внутренние перелеты. И те, по словам министра, будут выполняться "очень осторожно". По его словам, мир начнет приходить в себя после карантина в сентябре-октябре, и примерно в этот период, возможно, начнут восстанавливаться международные рейсы.