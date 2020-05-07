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Крупнейшая авиакомпания Европы заявила об убытках в 1,8 млрд евро

07.05.20 12:00 , Интерфакс
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Франко-голландская Air France-KLM, крупнейший авиаперевозчик Европы, увеличила убыток в первом квартале 2020 года в связи с негативными последствиями пандемии коронавируса для мировой авиационной отрасли и сообщила, что наибольший удар придется на показатели во втором квартале. Об этом сообщает Интерфакс.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистый убыток в январе-марте составил 1,8 млрд евро по сравнению с 324 млн евро за аналогичный период годом ранее.

Операционный убыток увеличился до 815 млн евро против 286 млн евро годом ранее, что полностью связано с плохими показателями в марте в связи с пандемией коронавируса. Выручка за отчетный период составила 5,02 млрд евро по сравнению с 5,94 млрд евро за первые три месяца 2019 года.

Air France-KLM прогнозирует, что объем авиаперевозок сократится примерно на 95% во втором квартале и приблизительно на 80% - в третьем, в марте падение показателя составило 35%. Компания отмечает, что постепенное открытие границ позволит умеренными темпами восстанавливать объем перевозок летом 2020 года.

Компания ожидает, что операционный убыток во втором квартале будет существенно больше, чем в первом. Авиаперевозчик отозвал прогноз финансовых показателей на 2020 год.

Акции Air France-KLM в ходе торгов в четверг 7 мая дешевеют на 2,5%. С начала года капитализация компании упала на 58,7% и составляет 1,8 млрд евро.

МинПром

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