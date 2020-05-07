Европейские заводы ArcelorMittal платят за электроэнергию в 2-3 раза ниже, чем в Украине

Металлургические заводы ArcelorMittal в Европе платят за электроэнергию в 2-3 раза дешевле, чем предприятие компании в Украине. Об этом сообщает пресс-служба металлургического комбината "АрселорМиттал Кривой Рог".



АМКР считает, что цена на электроэнергию в стране завышена и не отражает мировой тренд снижения цен на сырье и энергоресурсы. Существенные затраты по этой статье негативно сказываются на себестоимости продукции предприятия.



Предприятие подчеркивает, что высокая цена на электроэнергию становится критическим фактором для украинской металлургической отрасли, работа которой сейчас существенно осложнена в связи с падением цен на металлопрокат, а также снижением количества продаж в условиях пандемии коронавируса.



"У компании АрселорМиттал, как международной корпорации, есть возможность проанализировать цены на основное сырье и энергоресурсы в разных странах мира. Если сравнить цены на электроэнергию в Украине и в странах Европейского союза, то предприятия АрселорМиттал в Европе закупают электроэнергию в 2-3 раза дешевле, чем национальные производители в нашей стране (с учетом сопутствующих затрат на доставку). Украинский рынок электроэнергии находится вне мирового тренда, и с конца апреля мы наблюдаем даже рост на РСВ (рынок на сутки вперед). Такая ситуация ставит отечественную металлургию в неконкурентное положение на мировом рынке по сравнению с другими сталепроизводителями", - подчеркнул начальник управления закупки сырья и энергоресурсов администрации по снабжению меткомбината Олег Айко.



В сообщении отмечается, что ежемесячно АМКР потребляет от 300 до 340 млн киловатт-час в зависимости от объемов производства и графиков загрузки основных агрегатов. Компания ArcelorMittal, крупнейший иностранный инвестор в стране, призывает правительство Украины урегулировать ситуацию с нерыночными подходами к ценообразованию электроэнергии.



Как сообщалось, 5 мая финансовый директор "Интерпайпа" Денис Морозов, выступая на круглом столе "Преодоление кризисных явлений в украинской энергетике", сообщил о том, что европейские партнеры компании покупают электроэнергию по более низкой цене. Он также обратил внимание на то, что сегодня мировые цены на энергоресурсы (нефть, газ, уголь) снижаются, потребление падает и в европейских странах это уже привело к снижению стоимости электроэнергии, но в Украине наблюдается контртренд.



МинПром





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