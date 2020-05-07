В Индии обанкротившуюся меткомпанию продали за 350 млн долл. Мумбайское отделение Национального корпоративного трибунала Индии утвердило покупку компаний Uttam Value Steel и Uttam Galva Metallics, входящих в состав обанкротившейся в 2018 г. группы Uttam, международному консорциуму в составе CarVal Investors, инвестиционного подразделения американского агропромышленного гиганта Cargill, и зарегистрированной в Великобритании инвестиционной компании Nithia Capital Resources Advisors.



Стоимость сделки составляет 23 млрд рупий (около 350 млн долл.). Таким образом, кредиторы компаний получат около 40% своих средств.



В состав группы Uttam входят предприятия в Мумбаи и в штате Махараштра на западе Индии. Один из заводов выплавляет сталь и производит около 1 млн т горячекатаного проката в год, а прокатный комплекс в штате Махараштра может ежегодно выдавать до 1 млн т холоднокатаного проката и имеет мощности по выпуску 750 тыс. т оцинкованной стали и 90 тыс. т проката с полимерными покрытиями в год.



Ранее одним из акционеров Uttam являлась корпорация ArcelorMittal, но она продала свой пакет в конце 2018 г. в ходе борьбы за приобретение другой индийской металлургической компании Essar Steel. Корпорация Cargill изначально проявляла интерес к Uttam, но несколько раз меняла партнеров, поддерживающих ее в этой сделке.



МинПром



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