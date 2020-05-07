До 22 мая транспорт будет работать с ограничениями До 22 мая резких изменений относительно общественного транспорта не будет, и большее количество людей сможет пользоваться им после этой даты. Об этом Сніданку з 1+1 рассказал министр инфраструктуры Владислав Криклий.



"Если мы говорим о более широком круге, который сможет использовать общественный транспорт, то это уже после 22 мая. Однако можно отметить, что будет функционировать весь транспорт как в Украине, так и не в Украине в рамках новой реальности. То есть тотальный масочный режим, обязательные температурные проверки в местах большого скопления, постоянная дезинфекция", - сказал министр.



То есть до 22 мая в Министерстве инфраструктуры изменять нормы в отношении транспорта не планируют. Те правила, которые сейчас действуют в городах, продолжают действовать дальше. Это ограничение относительно количества людей, в некоторых городах проезд по пропускам.



Сложнее ситуация с метрополитенами. "Довольно трудно будет в метро на уровне вагонов контролировать, сколько людей зашло. Чтобы организовать этот процесс проверки и такого важного необходимого контроля, то это требует определенного времени и организации. Поэтому тоже на 22 (мая - ред.) еще точно никто не готов", - отметил В.Криклий.



В киевском метрополитене также не знают, когда им разрешат работать. Единственное, что там сказали, — что к работе в любом формате готовы.



"Метрополитен достаточно мобильное предприятие, хоть и кажется, что у нас такая массивная инфраструктура. Мы ждем конкретное решение для того, чтобы организовать работу согласно с этим решением. Мы содержим всю инфраструктуру метро в надлежащем состоянии, чтобы после принятия решения на следующий день уже в предусмотренном алгоритме начать работу", - отметила пресс-секретарь Киевского метрополитена Наталка Макогон.



Как сообщалось, Кабинет министров Украины продлил карантин в Украине до 22 мая. При этом с 11 мая будет сделан ряд послаблений карантина. Откроют парки, скверы, зоны отдыха, салоны красоты, парикмахерские, летние площадки кафе и ресторанов.



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