В апреле Украина увеличила международные резервы Международные резервы Украины в апреле 2020 года увеличились, по предварительным данным, на 3,1%, или на 800 млн – до 25,695 млрд долл., сообщил Национальный банк Украины на своем сайте.



"Увеличению международных резервов способствовали прежде всего операции Национального банка по управлению резервами и на валютном рынке", – говорится в сообщении.



НБУ отмечет, что спрос на валюту со стороны бизнеса после ажиотажа в марте существенно снизился в апреле. Предложение валюты было более чем достаточным для удовлетворения клиентских заявок, поэтому гривна усилила свои позиции, а Национальный банк возобновил операции по наращиванию международных резервов.



Чистая покупка валюты Национальным банком в апреле составила 678,8 млн долл. США. Интервенции по покупке валюты проводились в отдельные дни, когда предложение валюты было больше спрос, и в целом составили 723,3 млн долл. США. В то же время для сглаживания чрезмерных колебаний гривни в сторону обесценения Национальный банк в течение месяца продал 44500000 долл. США.



На обслуживание и погашение государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте в общем было направлено 303,9 млн долл. США (в эквиваленте).



"Текущий объем международных резервов покрывает 4,5 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка", - подчеркивается в сообщении.



МинПром



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