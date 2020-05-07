Украина отправила на экспорт на 60% меньше металлолома Украинские предприятия в январе-апреле текущего года сократили экспорт лома черных металлов на 59,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 11,628 тыс. тонн (за январь-апрель 2019 года экспортировано 28,429 тыс. тонн). Согласно статистике Государственной таможенной службы, в денежном выражении экспорт металлолома снизился на 60,2% — до 3,05 млн долл., передает Интерфакс-Украина.



В частности, в январе было экспортировано 2,87 тыс. тонн лома, в феврале — 8,01 тыс. тонн, в марте — 493 тонны, в апреле — 256 тонн.



В то же время в январе-апреле текущего года страна сократила импорт металлолома в натуральном выражении на 74,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 5,7 тыс. тонн. В денежном выражении этот показатель снизился на 45,5% — до 6,2 млн долл.



Ввоз металлолома за указанный период осуществлялся в основном из Турции (65,26% поставок в денежном выражении), РФ (28,29%) и Нидерландов (4,05%); экспорт — в Турцию (74,69%), Нидерланды (12,61%) и Германию (8,54%).



Кроме того, метпредприятия Украины в январе-апреле 2020 года импортировали из РФ 557 тонн продуктов прямого восстановления железа из руды по коду 7203 — горячебрикетированного железа (ГБЖ), являющегося заменителем чугуна и металлолома, на сумму $167 тыс., тогда как в январе-апреле 2019 года не импортировали из РФ и не экспортировали данную продукцию.



Как сообщалось, украинские предприятия в 2019 году снизили экспорт лома черных металлов в 7,8 раза по сравнению с 2018 годом — до 42,18 тыс. тонн, нарастив импорт на 17,2% — до 49,93 тыс. тонн.



В денежном выражении экспорт металлолома в 2019 году упал в 9 раз — до 11,78 млн долл. Импорт снизился в денежном выражении снизился на 6,4% — до 34,25 млн долл.



МинПром



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