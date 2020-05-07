США хочет отменить пошлины на некоторые виды ТБД Министерство торговли США предложило отменить антидемпинговые пошлины на некоторые категории сварных труб большого диаметра из Греции и Индии, поскольку данная продукция не производится местными компаниями в достаточных объемах.



Антидемпинговое расследование по импорту труб большого диаметра из ряда стран, включая Грецию и Индию, стартовало в США в 2018 г. В ноябре 2018 г. на индийские трубы были введены пошлины в размере 50,55%, а в феврале 2019 г. был утвержден окончательный тариф для греческих компаний на уровне 9,96%.



В конце прошлого года греческий производитель ТБД Corinth обратился в Министерство торговли США с просьбой о проведении повторного расследования в связи с изменившимися обстоятельствами.



Оно и показало, что в США не выпускаются сварные трубы из ряда марок стали, в частности, Х60, Х65 и Х70 с толщиной стенки от 0,688 до 0,750 дюйма (17,475-19,05 мм) и внешним диаметром от 18 до 24 дюймов (457,2-609,6 мм). Поэтому пошлины на них предлагается отменить.



Данная продукция используется, в основном, в глубоководных офшорных проектах по добыче нефти и газа. Как отмечает Министерство торговли США, этот рынок весьма узкий, поэтому американские производители труб не видят смысла в инвестировании средств в ее освоение.



МинПром



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