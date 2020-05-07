Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

ArcelorMittal запустила завод в Румынии

07.05.20 10:03 , Металлоснабжение и сбыт
печать
размер текста:

Корпорация ArcelorMittal после более чем месячного простоя возобновила выплавку стали и производство проката на заводе Hunedoara в Румынии.

Предприятие простаивало с 1 апреля вследствие эпидемии коронавируса и падения спроса на стальную продукцию на местном и европейском рынках.

Как сообщает ArcelorMittal, сотрудники завода, на котором трудятся около 640 человек, полностью обеспечены масками и защитными перчатками, обеспечено бесперебойное снабжение дезинфекционными и санитарно-гигиеническими средствами.

Завод Hunedoara, приобретенный ArcelorMittal в 2003 г., выпускает товарные полуфабрикаты и фасонный прокат. Его производственная мощность составляет до 400 тыс. т в год. В декабре 2019 г. корпорация ненадолго останавливала предприятие из-за высоких цен на природный газ и электроэнергию, а также по причине неблагоприятной рыночной конъюнктуры.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
10:18
США хочет отменить пошлины на некоторые виды ТБД
09:51
В апреле Китай увеличил импорт руды на 13%
09:43
Повышение ж/д тарифов усугубит кризис в украинской металлургии
09:20
Китай сократил объем внешней торговли
08:54
США не снимут пошлины с украинских нефтегазовых труб
08:02
Украинцы перестали забирать деньги из банков
06.05.20
18:02
Падение товарооборота в апреле резко ускорилось
17:53
Оптовые цены на дизтопливо начали расти
17:40
Украинские металлурги потеряют 700 млн долл. выручки в случае ужесточения квотной политики ЕС
17:29
Верховный суд перенес рассмотрение спора ПриватБанка и Суркисов на 15 июня
17:18
Индийские сталевары не спешат снижать цены
17:02
97 депутатов просят не допустить сокращения доли электроэнергии АЭС
16:44
В Китае снижаются запасы стали
16:24
Нефть на мировых рынках торгуется разнонаправленно
16:02
Коболев похвастался 64 млрд грн на счету Нафтогаза
15:49
Депутаты хотят расследовать деятельность Укрзализныци за 3 года
15:31
В январе-апреле перевозка грузов по Днепру снизилась на 3,7%
15:26
Правительство ФРГ хочет достроить Северный поток-2
15:16
Кабмин снизил размер отчислений в госбюджет для некоторых предприятий
14:59
Мировой рынок меди восстановится через годы
05.05.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!