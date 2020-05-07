ArcelorMittal запустила завод в Румынии Корпорация ArcelorMittal после более чем месячного простоя возобновила выплавку стали и производство проката на заводе Hunedoara в Румынии.



Предприятие простаивало с 1 апреля вследствие эпидемии коронавируса и падения спроса на стальную продукцию на местном и европейском рынках.



Как сообщает ArcelorMittal, сотрудники завода, на котором трудятся около 640 человек, полностью обеспечены масками и защитными перчатками, обеспечено бесперебойное снабжение дезинфекционными и санитарно-гигиеническими средствами.



Завод Hunedoara, приобретенный ArcelorMittal в 2003 г., выпускает товарные полуфабрикаты и фасонный прокат. Его производственная мощность составляет до 400 тыс. т в год. В декабре 2019 г. корпорация ненадолго останавливала предприятие из-за высоких цен на природный газ и электроэнергию, а также по причине неблагоприятной рыночной конъюнктуры.



МинПром



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