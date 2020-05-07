Повышение ж/д тарифов усугубит кризис в украинской металлургии Мининфраструктуры собирается в очередной раз поднимать тарифы на перевозку грузов для предприятий, которые и без того страдают от кризиса. Об этом заявила народный депутат Виктория Гриб.



"Фактически министерство продвигает идею увеличения налогового пресса на бизнес через железнодорожную логистику. Это при том, что Украине приходится конкурировать со странами, которые реально защищают собственную промышленность. В России и Казахстане тариф на перевозку ниже, чем в нашей стране", - сказала она.



В.Гриб отметила, что повышение тарифов на ж/д перевозки приведет к снижению конкурентоспособности украинской продукции на мировых рынках. Таким образом Украина продаст меньше своей продукции на внешних рынках, а предприятия заплатят меньше налогов в бюджеты.



"Все по цепочке. Нет никакой стратегии экономического развития. Все наобум", - констатировала она.



"Ежегодно только горно-металлургический комплекс теряет миллиарды гривен за счет необоснованно высоких портовых сборов и тарифов на грузоперевозки. Это порочная практика. Она ведет к усугублению кризиса в украинской металлургии. Ее немедленно нужно пересматривать. Иначе угробим не только ГМК, но и всю экономику", - предостерегает В.Гриб.



МинПром



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