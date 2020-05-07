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США не снимут пошлины с украинских нефтегазовых труб
07.05.20 08:54
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Министерство торговли США приняло решение не снимать антидемпинговые пошлины с применяемых в нефтяной промышленности труб украинского производства. Об этом говорится в документе ведомства, который был опубликован в среду в Федеральном реестре — сборнике официальных документов американского правительства, пишет издание "Капитал".
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