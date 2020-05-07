США не снимут пошлины с украинских нефтегазовых труб Министерство торговли США приняло решение не снимать антидемпинговые пошлины с применяемых в нефтяной промышленности труб украинского производства. Об этом говорится в документе ведомства, который был опубликован в среду в Федеральном реестре — сборнике официальных документов американского правительства, пишет издание "Капитал".



"Минторг считает, что отмена указа о введении антидемпинговых пошлин в отношении применяемых в нефтяной промышленности труб с Украины, скорее всего, привела бы к продолжению или возобновлению демпинга", — говорится в документе.



В случае снятия пошлин, считают власти США, "средневзвешенный показатель демпинговой маржи достигнет 7,47% для всех экспортеров и производителей данного товара".



В ведомстве подчеркнули, что ознакомились с материалами, предоставленными американскими производителями и украинским Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства.



МинПром



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