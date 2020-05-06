Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Падение товарооборота в апреле резко ускорилось

06.05.20 18:02 , РБК
печать
размер текста:

Объем внешней торговли товарами в январе-апреле 2020 года составил 32,955 млрд долл., что на 5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (25,955 млрд долл). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные таможенной статистики Украины.

Таким образом, падение товарооборота в апреле резко ускорилось, поскольку за январь-март объем сократился только на 1%.

По данным Государственной таможенной службы, экспорт товаров из Украины за первые четыре месяца 2020 года составил 16,088 млрд долларов, что на 2% меньше, чем в прошлом году, импорт сократился на 8%, до 16,867 млрд долл. Отрицательное сальдо зафиксировано на уровне 778 млн долл.

Экспорт продовольствия за четыре месяца 2020 года вырос на 6%, до 7,480 млрд долл, экспорт металлов сократился на 15%, до 3,121 млрд долларов. Импорт топливно-энергетических товаров упал на 17%, до 2,958 млрд долл.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
17:53
Оптовые цены на дизтопливо начали расти
17:40
Украинские металлурги потеряют 700 млн долл. выручки в случае ужесточения квотной политики ЕС
17:29
Верховный суд перенес рассмотрение спора ПриватБанка и Суркисов на 15 июня
17:18
Индийские сталевары не спешат снижать цены
17:02
97 депутатов просят не допустить сокращения доли электроэнергии АЭС
16:44
В Китае снижаются запасы стали
16:24
Нефть на мировых рынках торгуется разнонаправленно
16:02
Коболев похвастался 64 млрд грн на счету Нафтогаза
15:49
Депутаты хотят расследовать деятельность Укрзализныци за 3 года
15:31
В январе-апреле перевозка грузов по Днепру снизилась на 3,7%
15:26
Правительство ФРГ хочет достроить Северный поток-2
15:16
Кабмин снизил размер отчислений в госбюджет для некоторых предприятий
14:59
Мировой рынок меди восстановится через годы
14:29
Шмыгаль рассказал, на что потратят выигрыш Нафтогаза
14:19
ЕК ожидает спада в экономике Евросоюза на 7,7%
14:02
Укрзализныця создаст систему скидок на грузоперевозки
13:54
UBS прогнозирует восстановления рынка нефти к концу года
13:48
Производство энергии ГЭС может упасть на 50%
13:25
Нафтогаз обзавелся собственной буровой компанией
13:10
Минэнерго подтвердило намерение использовать АЭС для майнинга криптовалют
05.05.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!