Объем внешней торговли товарами в январе-апреле 2020 года составил 32,955 млрд долл., что на 5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (25,955 млрд долл). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные таможенной статистики Украины.
Таким образом, падение товарооборота в апреле резко ускорилось, поскольку за январь-март объем сократился только на 1%.
По данным Государственной таможенной службы, экспорт товаров из Украины за первые четыре месяца 2020 года составил 16,088 млрд долларов, что на 2% меньше, чем в прошлом году, импорт сократился на 8%, до 16,867 млрд долл. Отрицательное сальдо зафиксировано на уровне 778 млн долл.
Экспорт продовольствия за четыре месяца 2020 года вырос на 6%, до 7,480 млрд долл, экспорт металлов сократился на 15%, до 3,121 млрд долларов. Импорт топливно-энергетических товаров упал на 17%, до 2,958 млрд долл.